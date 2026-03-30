Pháp luật

Truy tìm cựu cán bộ công an nghi lừa đảo chiếm đoạt 570 triệu đồng

Đức Anh

(NLĐO) - Công an Gia Lai phát thông báo truy tìm nghi phạm liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản 570 triệu đồng.

Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phát thông báo truy tìm ông Hồ Sỹ Tuấn (SN 1996; trú thôn 4, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 570 triệu đồng.

Truy tìm cựu cán bộ công an nghi lừa đảo chiếm đoạt 570 triệu đồng - Ảnh 1.

Chân dung ông Hồ Sỹ Tuấn

Theo kết quả xác minh ban đầu, ông Hồ Sỹ Tuấn từng là cán bộ Công an tỉnh Nghệ An và đã xuất ngũ vào cuối năm 2025. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2024 đến năm 2025, ông Tuấn có quan hệ làm ăn với một người đàn ông tên H. (trú tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) thông qua một nhóm Zalo chuyên mua bán vé máy bay.

Hai bên thống nhất góp vốn để mua vé máy bay phục vụ các đoàn khách. Với mỗi giao dịch thành công, ông Tuấn cam kết chia hoa hồng cho ông H. Thời gian đầu, các khoản lợi nhuận được chi trả đầy đủ, đúng hạn, tạo được sự tin tưởng.

Sau đó, ông Tuấn tiếp tục thuyết phục ông H. góp thêm vốn với số tiền lớn hơn để mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, sau khi nhận tổng cộng 570 triệu đồng, ông Tuấn bất ngờ cắt đứt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích. Nhận thấy dấu hiệu bị lừa đảo, ông H. đã trình báo cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến ông Hồ Sỹ Tuấn cần kịp thời thông báo đến địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai; liên hệ điều tra viên Chu Anh Thuận (SĐT: 0961.292.212) để phối hợp xử lý.

Tin liên quan

Bắt 3 đối tượng câu kết với người nước ngoài lập sàn điện tử lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Bắt 3 đối tượng câu kết với người nước ngoài lập sàn điện tử lừa đảo hàng chục tỉ đồng

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỉ đồng trên 1 sàn điện tử do 3 đối tượng câu kết với người nước ngoài điều hành

Bắt 343 người Việt Nam ở Campuchia lừa đảo xuyên quốc gia

(NLĐO)- Hơn 400 đối tượng là người Việt Nam ở Campuchia làm việc qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

"Nghịch tử" thuê người làm giả giấy tờ nhà để lừa đảo chiếm đoạt tiền

(NLĐO) - Bị cáo còn sử dụng giấy tờ giả ngôi nhà mà bản thân đang ở nhờ để đem đi thế chấp lấy tiền tiêu xài.

