Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong

Ngày 8-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng liên quan đến vụ chết người xảy ra tại xã Mường La, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào sáng 3-10, sau khi tổ chức liên hoan sinh nhật của Lường Văn Đăng (SN 2007, trú tại xã Mường La, tỉnh Sơn La), các đối tượng gồm: Lường Việt Đông (SN 2006), Lường Trung H. (SN 2008), Lường Văn Đăng (SN 2007), Tòng Văn Lý (SN 2007), Lò Văn Hùng (SN 2003), Cà Văn V. (SN 2008), Lò Văn Khánh (SN 2005), Lường Văn Tâm (SN 2007), Lò Ngọc S. (SN 2008), Quàng Văn Mới (SN 2006), cùng trú tại xã Mường La; Quàng Văn Hảo (SN 2007), Lường Hải S. (SN 2008), cùng trú tại xã Chiềng Lao rủ nhau xuống trung tâm xã Mường La.

Trong quá trình di chuyển, Lường Việt Đông mang theo một thanh kiếm dài khoảng 1,1 m đựng trong vỏ kiếm màu trắng và rủ nhóm đi cùng tìm nhóm thanh niên xã Nặm Păm để "chặn đánh" do Đông có mâu thuẫn trước đó. Lường Việt Đông rủ cả nhóm lên bãi đất trống của nhà máy nước xã Nặm Păm để phục kích nhưng không gặp.

Sau đó, cả nhóm cầm hung khí điều khiển phương tiện quay về hướng trung tâm xã Mường La. Trên đường đi, nhóm phát hiện L.N.T. (SN 2009) chở theo C.V.V. (SN 2009), cùng trú tại xã Chiềng Hoa điều khiển xe máy đi ngược chiều nên đã quay đầu xe đuổi đánh. Do nhóm của Lường Việt Đông truy đuổi hơn 5 km với tốc độ nhanh khiến 2 người hoảng sợ mất lái lao xe máy xuống ruộng.

Vụ tai nạn khiến V. bị văng ra khỏi xe bị thương nặng tử vong sau đó, T. bị thương nhẹ.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.