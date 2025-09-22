HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Mặc áo học sinh, chở bạn đi giết người

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Nhóm thanh niên mặc áo học sinh nhưng có hành vi côn đồ, gây ra cái chết thương tâm cho một thiếu niên khác chưa tròn 16 tuổi.

Sáng 22-9, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt nhiều bị cáo liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quận Bình Tân (cũ) vào tháng 4-2023.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Lợi (SN 2005) bị tuyên phạt 15 năm tù; Phạm Quốc Chí (SN 2004) và Lê Huỳnh Đức (SN 2002) cùng 12 năm tù; Nguyễn Xuân Trường (SN 2006) 10 năm tù; Lưu Văn Toản (SN 2001) và Mai Thanh Tùng (SN 2002) cùng 8 năm tù về tội "Giết người".

Hai bị cáo khác là Nguyễn Phan Gia Bảo (SN 2001) và Lê Đức Anh (SN 2007) lần lượt lãnh 1 năm tù và 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".

Mặc áo học sinh, chở bạn đi giết người- Ảnh 1.

Mặc áo học sinh, chở bạn đi giết người- Ảnh 2.

Các bị cáo tại toà

Cáo trạng thể hiện, khoảng 16 giờ ngày 10-4-2023, Nguyễn Ngọc Lợi nhìn thấy Trần Nhật Tân (SN 2007) ngồi trên xe máy trước tiệm sửa xe ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (cũ). Lợi cho rằng Tân có thái độ "nhìn đểu" mình, nên nói với bạn "Tụi nó kênh tao kìa".

Trước đó một tháng, Lợi từng bị Tân đánh vào đầu khi đi ngoài đường, dù không quen biết và không rõ lý do. Vì vậy, khi gặp lại, Lợi nảy sinh ý định trả thù.

Lợi rủ Nguyễn Xuân Trường đi cùng, sau đó gọi điện cho nhóm bạn là Chí, Đức, Toản, Tùng tập hợp tại nhà của Nguyễn Phan Gia Bảo. Tại đây, Lợi mượn dao từ Chí rồi rủ cả nhóm đi tìm Tân "nói chuyện".

Trên đường đi, Lợi nói với Trường: "Tao sẽ đâm tụi nó". Trường hỏi: "Tao mặc đồ đi học có sao không?", Lợi đáp: "Tao biết đâu". Sau đó, cả nhóm kéo nhau đến tiệm sửa xe nơi Tân đang ngồi. Trường chở Lợi áp sát chỗ  Tân, Lợi cầm dao lao tới đâm liên tiếp vào tay và bụng nạn nhân. Trong khi đó, Đức nhặt gạch ném về phía Tân, các bị cáo khác đứng quanh để hỗ trợ.

Bị tấn công bất ngờ, Tân bỏ chạy vào bên trong tiệm sửa xe, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 25-4-2023, nạn nhân tử vong.

Tại phiên xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Ngọc Lợi khai chỉ vì tức giận khi bị nhìn đểu nên đã lôi kéo bạn bè đi trả thù.

Đại diện VKS khẳng định hành vi của các bị cáo là côn đồ, coi thường pháp luật, gây ra cái chết thương tâm cho một thiếu niên chưa tròn 16 tuổi. 

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng các bị cáo lại kéo nhau đi gây sự, chuẩn bị hung khí nguy hiểm, tấn công nạn nhân đến tử vong. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Tin liên quan

Con trai phạm tội giết người vì mẹ bán đất lấy tiền gửi ngân hàng

Con trai phạm tội giết người vì mẹ bán đất lấy tiền gửi ngân hàng

(NLĐO) - Trần Diệp Phi Hùng phạm tội giết người sau khi dùng dao đâm 2 nạn nhân, trong đó có người bị thương tích nặng.

Tây Ninh bắt 3 đối tượng liên quan vụ giết người ở Đồng Nai

(NLĐO) – Các đối tượng liên quan vụ giết người ở Đồng Nai đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Tây Ninh

Biên phòng và Công an Đặc khu Côn Đảo phối hợp bắt giữ đối tượng bị truy nã tội “giết người”

(NLĐO)- Đồn Biên phòng Côn Đảo phối hợp bắt giữ Trần Văn Phúc bị truy nã về tội “Giết người” khi đang lẩn trốn trên tàu cá

giết người nạn nhân tử vong đi cấp cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo