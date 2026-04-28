Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng ở Hà Tĩnh

Sáng 28-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, ngụ thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến) để phục vụ điều tra vụ án giết người.

Quyết định truy tìm người của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Theo đó, Hà Huy Thập bị truy tìm trong diện người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội, hiện không rõ đang ở đâu, làm gì.

Hà Huy Thập là nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức truy tìm Hà Huy Thập và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp. Khi phát hiện đối tượng này, người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27-4, người dân thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến nghe tiếng la hét phát ra từ nhà mẹ ruột chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980).

Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện chị H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương, xung quanh có nhiều vết máu, cạnh đó là một con dao.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp truy bắt nghi phạm.

Được biết, chị H. đã ly hôn, hiện sống cùng mẹ đẻ tại địa phương.