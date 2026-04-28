Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng ở Hà Tĩnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng ở Hà Tĩnh

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang truy tìm đối tượng Hà Huy Thập, do nghi vấn liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng

Sáng 28-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, ngụ thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến) để phục vụ điều tra vụ án giết người.

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Quyết định truy tìm người của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Theo đó, Hà Huy Thập bị truy tìm trong diện người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội, hiện không rõ đang ở đâu, làm gì.

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Hà Huy Thập là nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức truy tìm Hà Huy Thập và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp. Khi phát hiện đối tượng này, người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định.

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27-4, người dân thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến nghe tiếng la hét phát ra từ nhà mẹ ruột chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980). 

Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện chị H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương, xung quanh có nhiều vết máu, cạnh đó là một con dao.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp truy bắt nghi phạm.

Được biết, chị H. đã ly hôn, hiện sống cùng mẹ đẻ tại địa phương.

Cháu dâu sát hại bác dã man tại nhà riêng rồi cướp đôi bông tai

Cháu dâu sát hại bác dã man tại nhà riêng rồi cướp đôi bông tai

(NLĐO)- Tới nhà bác chơi, do mâu thuẫn, người cháu dâu đã dùng gậy gỗ, ghế gỗ và chân hành hung nạn nhân. Sau khi sát hại bác, người cháu đã cướp đôi bông tai

Phát hiện bố và con trai 8 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân bố và con trai 8 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng.

Nghi án chồng chém vợ rồi tự đâm mình trong nhà riêng ở Tây Ninh

(NLĐO) - Sau khi gây thương tích nặng cho vợ mình, người đàn ông đã dùng dao tự đâm vào mình

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo