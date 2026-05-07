Pháp luật

Truy tố cựu cán bộ nhận tiền tỉ "chạy án" cho doanh nghiệp sữa giả

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Bùi Quốc Hưng bị cáo buộc nhận tiền để "chạy án" cho 2 doanh nghiệp sản xuất sữa.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Công nhân đang thực hiện quy trình sản xuất sữa. Ảnh: CAND

Cùng với đó, VKSND tối cao truy tố 29 bị can khác về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ".

Hai bị can chủ mưu là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị truy tố về 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ". Bị can Bùi Quốc Hưng, cựu Phó phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ, bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Vũ Mạnh Cường là Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood. Hoàng Mạnh Hà là cổ đông Công ty Rance Pharma và Hacofood. Từ năm 2019 đến 2025, các bị can thành lập nhiều công ty, trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính của Rance Pharma, Hacofood và các đơn vị liên quan.

Nhóm này bị cáo buộc để giảm chi phí sản xuất, đã cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu, sau đó sản xuất số lượng lớn sản phẩm sữa đưa ra thị trường. Kết quả điều tra xác định có 426 lô sản phẩm sữa là hàng giả, giá trị hơn 54 tỉ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 39,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là hơn 1.177 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai thuế 115 tỉ đồng. Hơn 1.061 tỉ đồng còn lại bị để ngoài sổ sách. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 106 tỉ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước. Sau khi trừ giá trị hàng giả, phần thiệt hại còn lại được xác định khoảng 100 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng nêu, khi Công ty Rance Pharma và Hacofood bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa, một số người liên quan đã tìm cách móc nối, chi tiền để doanh nghiệp không bị xử lý hình sự.

Trong vụ án này, Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ, bị cáo buộc nhận tiền để "chạy án" cho 2 doanh nghiệp sữa.

Theo cáo buộc, Hưng được Nguyễn Văn Hòa, cựu giám đốc một chi nhánh ngân hàng, và Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á, đề nghị giúp cho Công ty Rance Pharma và Hacofood không bị xử lý hình sự. Sau đó, Hưng nhiều lần gặp Hòa, Quân để trao đổi. Ngày 2-1-2025, Hưng bị cáo buộc nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa.

Đến ngày 23-1-2025, Hưng tiếp tục bị cáo buộc nhận 140.000 USD, tương đương khoảng 3,4 tỉ đồng, từ Nguyễn Văn Quân. Tổng số tiền Hưng bị cáo buộc nhận là khoảng 3,5 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hưng cùng Hòa đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin, nhờ giúp đỡ.

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị can Bùi Quốc Hưng chỉ khai đã nhận 100 triệu đồng từ Hòa, không nhận 140.000 USD do Quân đưa. Tuy nhiên, kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định Hưng đã nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD để lo giúp việc cho 2 công ty sữa.

