Truy xuất nguồn gốc thực phẩm khiến hơn 80 công nhân nhập viện

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 7-12 cho biết đã nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nhà máy trong Khu công nghiệp WHA (địa chỉ tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), trong đó khoảng 80 người xuất hiện các biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Bác sĩ Bệnh viện 115 tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các công nhân. Ảnh: VTV

Tại công văn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên.

Tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất tận cùng nguồn gốc thực phẩm ghi ngờ ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; tạm đình chỉ hoạt động đơn vị cung cấp bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc.

Xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Nghệ An tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến.

Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã lấy các mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động của đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty cổ phần thương mại B.A.C (số 340, đường Đặng Thai Mai, TP Vinh, Nghệ An).

Làm việc với cơ quan chức năng, công ty cung cấp suất ăn chưa xuất trình được giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm và giấy khám sức khỏe của 5/11 nhân viên trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm, hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu...

Theo báo cáo, khoảng 11 giờ 30 ngày 6-12, công ty cung cấp 1.215 suất ăn cho 3 nhà máy thuộc khu công nghiệp WHA ở huyện Nghi Lộc. Bữa trưa gồm các món: cơm, cá bạc má chiên, trứng gà luộc, dưa xào thịt, rau cải xào, thịt kho củ cải, canh chua và cam tráng miệng.

Đầu giờ chiều cùng ngày, nhiều công nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đi ngoài, nóng sốt, nổi ban mẩn. Hơn 80 người được đưa tới các cơ sở y tế trên địa bàn cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, phản vệ độ 1. Hiện còn khoảng 40 người đang được theo dõi tại bệnh viện.