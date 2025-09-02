Việt Nam là quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, có vai trò và tiếng nói ngày càng cao trên trường quốc tế.

Dấu ấn lịch sử và tầm vóc thời đại của nền ngoại giao Việt Nam thời gian qua, cũng như nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, đã được Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chia sẻ với Báo Người Lao Động nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

Quan hệ ngoại giao ngày càng được mở rộng

* Phóng viên: Nhìn lại chặng đường 80 năm trưởng thành và phát triển của ngành ngoại giao Việt Nam, Phó Thủ tướng đánh giá thế nào về đóng góp của ngành đối với đất nước?

- Phó Thủ tướng BÙI THANH SƠN: Ra đời vào tháng 8-1945, ngành ngoại giao hết sức vinh dự, tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập và đặt nền móng. Ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là những buổi đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập...

Cùng với quốc phòng, an ninh, ngoại giao đã góp phần xây dựng vành đai biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ và tạo dựng các cơ chế hợp tác để giải quyết những vấn đề biên giới, lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Với chủ trương "đa dạng hóa, đa phương hóa", quan hệ ngoại giao ngày càng được mở rộng. Từ một nước bị bao vây, cô lập, Việt Nam đã trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước, thiết lập được mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 38 nước, trong đó có tất cả các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nước G7, hầu hết các nước G20, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế.

* Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Phó Thủ tướng cho biết ngành ngoại giao sẽ ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm nào để nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế?

- Thế giới đang đứng trước thời điểm bước ngoặt với những diễn biến khó lường, phức tạp, một số chuyển động sâu rộng về chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học, quân sự, khoa học - công nghệ. Trong nước, giai đoạn sắp tới có ý nghĩa quan trọng bản lề, nước rút trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Điều đó đòi hỏi ngoại giao phải không ngừng đổi mới, nâng tầm hơn nữa cả trong tư duy và hành động.

Thứ nhất, đối ngoại cần phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên trong tạo lập và củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, thực hiện 3 mục tiêu của đối ngoại là an ninh, phát triển và nâng cao vị thế của đất nước. Đặc biệt là đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, hợp tác hiệu quả, bền vững trên tất cả các mặt chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Thứ hai, thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ, đối ngoại đóng vai trò mở đường, tranh thủ cơ hội, hóa giải thách thức, kiến tạo động lực phát triển mới cho đất nước, kết hợp hiệu quả giữa nội lực với ngoại lực. Đối ngoại cần góp phần đưa đất nước đi đúng xu thế phát triển của thời đại, nhất là các xu thế mới về kinh tế, thương mại, đầu tư, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thứ ba, không ngừng nâng tầm đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ của nhân loại. Thế và lực mới cho phép chúng ta có điều kiện tham gia sâu hơn, trách nhiệm hơn trên các diễn đàn đa phương và vào việc giải quyết những vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Thứ tư, phát huy "sức mạnh mềm" của dân tộc, gia tăng hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tương xứng với tầm vóc lịch sử và văn hóa, vị thế chính trị và kinh tế của đất nước.

Thứ năm, xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của kỷ nguyên mới, ngang tầm khu vực và vươn tầm quốc tế.

Chủ động hội nhập quốc tế

* Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết "trụ cột" từ thể chế, khoa học - công nghệ đến kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế. Phó Thủ tướng đánh giá thế nào về nhiệm vụ và vai trò của ngoại giao trong việc triển khai 4 nghị quyết nhằm tạo sự gắn kết giữa "nội lực vững - ngoại lực mạnh" cho phát triển đất nước?

- Nhìn lại lịch sử cách mạng của đất nước, chúng ta đều nhận thấy sự phát triển của đất nước luôn gắn liền với những xu thế, biến chuyển của thời đại. Chúng ta đang sống trong giai đoạn thế giới có những thay đổi mang tính thời đại. Đây cũng là thời kỳ chiến lược quan trọng của cách mạng Việt Nam để bước vào kỷ nguyên phát triển hùng mạnh của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh 80 năm thành tựu ngành ngoại giao diễn ra ngày 25-8 Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Trong bối cảnh đó, "Bộ tứ trụ cột" là động lực để đưa Việt Nam "cất cánh" trong giai đoạn phát triển mới. Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới là những quyết sách chiến lược góp phần kiến tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phát triển mạnh mẽ, bứt phá của đất nước.

Trong đó, Nghị quyết 59 đánh dấu bước ngoặt về đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong quá trình hội nhập của đất nước. Theo đó, hội nhập quốc tế vừa được xác định là "trọng yếu, thường xuyên" vừa là "động lực quan trọng" đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.

Hội nhập quốc tế giờ đây không chỉ dừng lại ở việc định vị Việt Nam là quốc gia "đến sau", "tham gia", "gia nhập" mà xác định vị thế của quốc gia "xây dựng", "định hình" và "dẫn dắt" các khuôn khổ hợp tác phù hợp với điều kiện và năng lực mới của đất nước.

* Các nhà lãnh đạo trên thế giới đánh giá thế nào về vai trò, vị thế của Việt Nam và Phó Thủ tướng có thông điệp chính sách nào gửi tới bạn bè quốc tế?

- Có thể nói câu chuyện thành công của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho cộng đồng quốc tế. Nếu như trước đây, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam được cho là "lương tri" của thời đại, đưa một vùng đất chưa có tên trên bản đồ thế giới trở thành biểu tượng hòa bình, hữu nghị thì ngày nay, Việt Nam được đánh giá cao từ góc độ một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, có vai trò và tiếng nói ngày càng tăng trên trường quốc tế.

Tôi nhớ câu nói của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres trong nhiều cuộc tiếp xúc đã nhắc đến Việt Nam như một "hình mẫu của hòa bình và phát triển bền vững". Hay Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã nhấn mạnh Việt Nam là thành viên quan trọng, có đóng góp then chốt trong củng cố đoàn kết và nâng cao vị thế, năng lực của ASEAN trong đối thoại và hợp tác với các đối tác toàn cầu nhân dịp 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế khác qua những lời nói, hành động của mình cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế và cho rằng Việt Nam là một đối tác tin cậy, một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trải qua 8 thập kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngoại giao Việt Nam đã không ngừng trưởng thành mạnh mẽ. Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, tích cực đóng góp cho môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới. Chúng tôi rất mong muốn các nước, đối tác, bạn bè quốc tế sẽ tiếp tục ủng hộ, song hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Vươn lên những tầm cao mới Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Với thế và lực mới của đất nước, ngành ngoại giao Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, xứng đáng là đội quân tiên phong, binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam".



