Truyền hình trực tiếp cuộc sống hoang dã tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Lần đầu tiên, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện dự án Vietnam Wild Live, truyền hình trực tiếp tại Vườn Quốc gia Côn Đảo từ ngày 25 đến 30-6.

Nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo, VTV, chia sẻ tại lễ công bố dự án

Chia sẻ tại buổi ra mắt dự án ngày 16-6 tại Hà Nội, nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo, VTV cho biết sau rất nhiều năm làm trực tiếp tin tức, làm trực tiếp bóng đá và trực tiếp rất nhiều sự kiện... đây là lần đầu tiên VTV truyền hình trực tiếp thiên nhiên hoang dã.

"Chúng tôi mong muốn đưa thiên nhiên đến gần với công chúng và công chúng có thể thưởng thức, được ngắm nhìn, được hiểu biết rõ hơn về thiên nhiên tươi đẹp của đất nước, qua đó thêm tinh thần bảo vệ thiên nhiên và tình yêu đất nước"- nhà báo Nguyễn Thu Hà chia sẻ.

Ý tưởng về chương trình "Vietnam Wild Live" được ekip thực hiện ấp ủ từ nhiều năm trước và điểm đến đầu tiên được lựa chọn là Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo. "Vietnam Wild Live" không đơn thuần là một chương trình về động vật hoang dã.

NSND - đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm cho hay điểm đặc biệt của chương trình là khán giả được đồng hành trực tiếp cùng những câu chuyện đang diễn ra trong tự nhiên.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở chỗ khán giả không xem một bộ phim đã được dựng sẵn, mà được đồng hành trực tiếp cùng những câu chuyện đang diễn ra trong tự nhiên.

Chia sẻ tại lễ ra mắt dự án Vietnam Wild Live, ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý VQG Côn Đảo, nhấn mạnh: "Việc bảo tồn hệ sinh thái tại VQG Côn Đảo không chỉ là trách nhiệm của riêng Vườn, mà cần sự chung tay của địa phương cũng như các cơ quan truyền thông, báo chí để cùng giữ gìn hòn đảo quý giá này, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững trong tương lai".

Khán giả sẽ có cơ hội chứng kiến những khoảnh khắc nguyên sơ nhất như cảnh tổ rùa bắt đầu nở, chim non ra đời hay đại bàng xuất hiện trên bầu trời mà không qua bất kỳ sự cắt ghép hay biên tập nào.

NSND - đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm khẳng định dự án mang đến cách tiếp cận khác về thiên nhiên với khán giả Việt Nam nói chung. Dù ngồi bất cứ đâu, chúng ta vẫn có thể theo dõi trực tiếp câu chuyện về thiên nhiên hoang dã - sự sống vẫn tiếp diễn đúng như ban sơ tạo hóa đã trao tặng.

Nội dung đầu tiên của Vietnam Wild Live là 5 ngày truyền hình liên tục từ nhiều camera chuyên dụng cũng như camera theo dõi và bẫy ảnh trên các đảo thuộc VQG Côn Đảo như hòn Bảy Cạnh, hòn Trứng, hòn Tre lớn, hòn Tre nhỏ…

Thông qua dự án, VTV mong muốn tạo dựng một nhịp cầu bền vững giữa con người và thiên nhiên

Trong các phiên live liên tiếp tại Côn Đảo, khán giả sẽ không chỉ quan sát một khoảnh khắc đơn lẻ, mà theo dõi trọn vẹn một hành trình của các sinh vật: từ những quả trứng đang chờ ngày nở, những thử thách tự nhiên ngay trong những hành vi bình thường nhất.

Điều đặc biệt nhất là không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Một tổ rùa có thể bắt đầu nở. Một chim non có thể sẽ ra đời, hay lần đầu tiên đứng trên mép tổ. Một con đại bàng có thể xuất hiện trên bầu trời. Tất cả đều là những khoảnh khắc thật và khán giả không cần nghe người khác kể, ghép nối mà được tự mình chứng kiến theo dõi.

NSND - đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm

Các chuyên gia, nhà báo và nhiếp ảnh gia có nghiên cứu sâu về Côn Đảo sẽ là những khách mời bình luận, tường thuật trực tiếp trong chương trình như nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, nhiếp ảnh gia Võ Rin và Thùy Linh, chuyên gia Nguyễn Khắc Pho, Trần Đình Huệ…. Bên cạnh đó là những cuộc trò chuyện thú vị với đội ngũ kiểm lâm về cuộc sống, công việc hàng ngày của họ.