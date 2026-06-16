Truyền hình trực tiếp cuộc sống hoang dã tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Lần đầu tiên, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện dự án Vietnam Wild Live, truyền hình trực tiếp tại Vườn Quốc gia Côn Đảo từ ngày 25 đến 30-6.
Chia sẻ tại buổi ra mắt dự án ngày 16-6 tại Hà Nội, nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo, VTV cho biết sau rất nhiều năm làm trực tiếp tin tức, làm trực tiếp bóng đá và trực tiếp rất nhiều sự kiện... đây là lần đầu tiên VTV truyền hình trực tiếp thiên nhiên hoang dã.
"Chúng tôi mong muốn đưa thiên nhiên đến gần với công chúng và công chúng có thể thưởng thức, được ngắm nhìn, được hiểu biết rõ hơn về thiên nhiên tươi đẹp của đất nước, qua đó thêm tinh thần bảo vệ thiên nhiên và tình yêu đất nước"- nhà báo Nguyễn Thu Hà chia sẻ.
Ý tưởng về chương trình "Vietnam Wild Live" được ekip thực hiện ấp ủ từ nhiều năm trước và điểm đến đầu tiên được lựa chọn là Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo. "Vietnam Wild Live" không đơn thuần là một chương trình về động vật hoang dã.
Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở chỗ khán giả không xem một bộ phim đã được dựng sẵn, mà được đồng hành trực tiếp cùng những câu chuyện đang diễn ra trong tự nhiên.
Chia sẻ tại lễ ra mắt dự án Vietnam Wild Live, ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý VQG Côn Đảo, nhấn mạnh: "Việc bảo tồn hệ sinh thái tại VQG Côn Đảo không chỉ là trách nhiệm của riêng Vườn, mà cần sự chung tay của địa phương cũng như các cơ quan truyền thông, báo chí để cùng giữ gìn hòn đảo quý giá này, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững trong tương lai".
NSND - đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm khẳng định dự án mang đến cách tiếp cận khác về thiên nhiên với khán giả Việt Nam nói chung. Dù ngồi bất cứ đâu, chúng ta vẫn có thể theo dõi trực tiếp câu chuyện về thiên nhiên hoang dã - sự sống vẫn tiếp diễn đúng như ban sơ tạo hóa đã trao tặng.
Nội dung đầu tiên của Vietnam Wild Live là 5 ngày truyền hình liên tục từ nhiều camera chuyên dụng cũng như camera theo dõi và bẫy ảnh trên các đảo thuộc VQG Côn Đảo như hòn Bảy Cạnh, hòn Trứng, hòn Tre lớn, hòn Tre nhỏ…
Trong các phiên live liên tiếp tại Côn Đảo, khán giả sẽ không chỉ quan sát một khoảnh khắc đơn lẻ, mà theo dõi trọn vẹn một hành trình của các sinh vật: từ những quả trứng đang chờ ngày nở, những thử thách tự nhiên ngay trong những hành vi bình thường nhất.
Điều đặc biệt nhất là không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Một tổ rùa có thể bắt đầu nở. Một chim non có thể sẽ ra đời, hay lần đầu tiên đứng trên mép tổ. Một con đại bàng có thể xuất hiện trên bầu trời. Tất cả đều là những khoảnh khắc thật và khán giả không cần nghe người khác kể, ghép nối mà được tự mình chứng kiến theo dõi.
Các chuyên gia, nhà báo và nhiếp ảnh gia có nghiên cứu sâu về Côn Đảo sẽ là những khách mời bình luận, tường thuật trực tiếp trong chương trình như nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, nhiếp ảnh gia Võ Rin và Thùy Linh, chuyên gia Nguyễn Khắc Pho, Trần Đình Huệ…. Bên cạnh đó là những cuộc trò chuyện thú vị với đội ngũ kiểm lâm về cuộc sống, công việc hàng ngày của họ.
Theo số liệu của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, nước ta hiện nay có 172 khu rừng đặc dụng bao gồm: 36 Vườn quốc gia; 55 Khu dự trữ thiên nhiên; 18 Khu bảo tồn loài và sinh cảnh; 63 khu bảo vệ cảnh quan, di tích văn hóa, lịch sử.
VQG Côn Đảo thuộc hệ thống rừng đặc dụng, là 1 trong 36 vườn quốc gia của Việt Nam. Ban quản lý VQG Côn Đảo đã nỗ lực giữ gìn bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học rừng, biển, đất ngập nước và đã được các tổ chức uy tín của quốc tế và trong nước đánh giá cao, công nhận các danh hiệu: VQG Côn Đảo là Khu đất ngập nước quan trọng quốc tế, năm 2013 (Khu Ramsar); Năm 2019, là thành viên mạng lưới các Khu bảo tồn rùa biển quan trọng Ấn Độ Dương - Đông Nam Á (IOSEA); Năm 2022, được công nhận là Vườn di sản ASEAN (AHP); Năm 2025, Vườn quốc gia Côn Đảo được Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) công nhận danh hiệu Danh lục xanh (Green list); Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận 1 cây cóc đỏ; 2 cây nhội; 2 cây Bàng; 1 cây sao đen và 21 cây phong ba là cây di sản Việt Nam. Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận VQG Côn Đảo là nơi nuôi, ấp và thả về thiên nhiên nhiều rùa biển nhất Việt Nam; Hòn Trứng Vườn quốc gia Côn Đảo là "Sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam".
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