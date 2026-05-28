Văn hóa - Văn nghệ

Dàn nghệ sĩ trẻ mang đến hơi thở mới trong concert về thiên nhiên

Yến Anh

(NLĐO)- Thông qua âm nhạc, múa đương đại cùng các yếu tố sân khấu, khán giả có thêm những suy nghĩ, sự đồng cảm với thiên nhiên và môi trường sống quanh mình.

Lựa chọn "Đất" làm cảm hứng xuyên suốt, "True Concert -Tình Đất" phát sóng VTV1 tối 31-5 mang đến cho khán giả những ký ức, sự gắn bó với quê hương, cho tới cảm giác bình yên từ những điều giản dị trong đời sống, thiên nhiên thường ngày.

Dàn nghệ sĩ trẻ mang hơi thở mới trong concert về thiên nhiên - Ảnh 1.

"True Concert -Tình Đất" phát sóng VTV1 tối 31-5

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết chương trình mang màu sắc rất khác so với nhiều concert thông thường. Ê-kíp muốn truyền tải thông điệp về sự trân quý mẹ thiên nhiên, yêu thiên nhiên và sống cùng thiên nhiên. Để truyền tải tinh thần ấy, bên cạnh âm nhạc và trình diễn múa, ê-kíp đã đưa nhiều công nghệ, hiệu ứng hiện đại vào không gian Nhà hát Hồ Gươm như trình chiếu Mapping, tương tác màn hình LED… nhằm tạo thêm cảm xúc cho khán giả.

Theo nam đạo diễn, điều anh ấn tượng nhất ở "True Concert" là sự hòa quyện giữa âm nhạc, sân khấu và cảm xúc. Nhạc sĩ Trần Thanh Phương đã mang tới màu sắc riêng khi lồng ghép âm nhạc dân gian với các ca khúc hiện đại, để những giai điệu quen thuộc được xử lý mới mẻ qua phần thể hiện của nghệ sĩ. Thông qua âm nhạc, múa đương đại cùng các yếu tố sân khấu, khán giả có thêm những suy nghĩ, sự đồng cảm với thiên nhiên và môi trường sống quanh mình.

Dàn nghệ sĩ trẻ mang hơi thở mới trong concert về thiên nhiên - Ảnh 2.

Chương trình mang đến cho khán giả những ký ức, sự gắn bó với quê hương

"True Concert - Tình Đất" do VTV và TH Group thực hiện quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau như danh ca Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi, Nguyễn Hùng, Oplus, Hà An Huy, Pia Linh, Marzuz…

Một trong những tiết mục ghi dấu ấn trong chương trình là "Mãi nương tựa bên người" của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ do Pia Linh và Oplus thể hiện. Tiết mục giống như một khoảng lặng nhỏ giữa chương trình, nhưng lại khiến nhiều người dễ đồng cảm và cảm thấy gần gũi hơn với bài hát, để lại những chiêm nghiệm, suy nghĩ về niềm tin và cuộc sống.

Dàn nghệ sĩ trẻ mang hơi thở mới trong concert về thiên nhiên - Ảnh 3.

Dàn nghệ sĩ trẻ đến mang hơi thở mới trong concert về thiên nhiên

Pia Linh bày tỏ sự xúc động khi lần đầu thể hiện "Mãi nương tựa bên người" trên sân khấu cùng nhóm Oplus và xem đây là một trong những tiết mục đặc biệt nhất của mình thời gian gần đây. Nữ ca sĩ chia sẻ bài hát như là lời nhắc nhớ sống chậm lại và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống.

Nếu Marzuz mang đến không gian âm nhạc đương đại và nhiều chiều sâu với ca khúc "Nước sâu" thì Hà An Huy và Thùy Chi tạo dấu ấn bằng phần kết hợp giàu chất thơ qua bản mashup "Ngồi tựa mạn thuyền - Người ở người về". Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ đem lại cảm giác thú vị và mềm mại và vừa đủ trong tổng thể chung.

Dàn nghệ sĩ trẻ mang hơi thở mới trong concert về thiên nhiên - Ảnh 4.

Thông điệp về môi trường và sự kết nối với thiên nhiên được truyền tải nhẹ nhàng thông qua âm nhạc và cảm xúc

Quán quân "Vietnam Idol 2023" Hà An Huy chia sẻ chương trình không chỉ là một đêm nhạc mà còn tạo ra không gian gần gũi với thiên nhiên. Nam ca sĩ cho hay anh thích cách những thông điệp về môi trường và sự kết nối với thiên nhiên được truyền tải nhẹ nhàng thông qua âm nhạc và cảm xúc.

Sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến với "Tình cây và đất" trong concert mang tới một màu sắc giàu trải nghiệm và nhiều cảm xúc. Giữa nhiều giọng ca trẻ cùng tinh thần âm nhạc đương đại, giọng hát của nữ danh ca tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa các thế hệ nghệ sĩ trong cùng một không gian âm nhạc. Sự xuất hiện ấy khiến True Concert - Tình Đất" không chỉ là câu chuyện về tình yêu thiên nhiên mà còn gợi cảm giác về sự tiếp nối của ký ức, cảm xúc và những giá trị được truyền đi theo thời gian.

Dàn nghệ sĩ trẻ mang hơi thở mới trong concert về thiên nhiên - Ảnh 5.

Chương trình tạo ra không gian gần gũi với thiên nhiên


