Truyền lửa yêu nước bằng ngôn ngữ điện ảnh

Học viện phối hợp tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, văn hóa với chủ đề "Hòa bình đẹp lắm!".

Ánh sáng trong hội trường dần tắt. Trên màn ảnh rộng, mưa đổ xuống Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Cả hội trường hơn 500 người lặng đi. Hàng trăm ánh mắt dõi theo từng khung hình, như thể kéo ngược thời gian trở về chiến trường khốc liệt năm nào. Khi dòng chữ cuối cùng chạy qua, nhiều người vẫn chưa rời ghế ngồi...

Bài học quý giá cho thanh niên

Đó là khung cảnh trong chương trình sinh hoạt chính trị, văn hóa với chủ đề "Hòa bình đẹp lắm!", do Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Khu vực II phối hợp cùng Đoàn Báo Người Lao Động và Chi đoàn Thanh niên Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây.

Hơn 500 cán bộ, giảng viên, học viên, đoàn viên thanh niên đã tham dự chương trình này cùng nhiều đại biểu trung ương và địa phương, như PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II; ông Phùng Tấn Hải Triều - Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ...

Trong chương trình, suất chiếu đặc biệt nêu trên càng thêm ý nghĩa khi bộ phim "Mưa đỏ" (do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo sản xuất, Điện ảnh Quân đội thực hiện nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước) dù đã rút khỏi rạp nhưng vẫn tiếp tục hành trình riêng - truyền ngọn lửa yêu nước và lòng tự hào dân tộc qua từng khung hình.

Buổi sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Học viện Chính trị Khu vực II

"Mưa đỏ" tái hiện cuộc chiến đấu quả cảm của các chiến sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, khắc họa sâu sắc hình tượng Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh. Nhiều bạn trẻ sau khi xem phim đã thốt lên: "Giờ em mới hiểu vì sao chúng ta gọi đất nước mình là Tổ quốc".

Trao đổi tại chương trình, ông Nguyễn Trí Viễn - tổng điều hành sản xuất phim "Mưa đỏ" - cho biết đây không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà còn là hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và bền bỉ. Nhà văn Chu Lai gửi gắm kịch bản suốt hơn 10 năm, đến năm 2020 khởi động và năm 2024 hoàn thành bộ phim.

Ông Viễn nhìn nhận "Mưa đỏ" như là tuyên ngôn đẹp về đạo đức nghề nghiệp và sứ mệnh xã hội của nghệ thuật. Bởi lẽ, ê-kíp làm phim "không đặt nặng doanh thu" mà hướng đến việc gieo thêm hạt giống yêu nước trong lòng công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Câu chuyện hậu trường ấy khiến nhiều người càng thêm thấm thía. Đằng sau mỗi thước phim là mồ hôi, công sức và niềm tin của những người làm nghệ thuật cách mạng, luôn chọn việc cống hiến cho điều lớn lao hơn là nghĩ đến mình. Chính tinh thần ấy là bài học quý giá cho thanh niên hôm nay, trong hành trình xây dựng lý tưởng sống, hun đúc niềm tin và trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.

Sáng tạo, nhân văn

PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II - bày tỏ niềm xúc động khi cùng các đại biểu dự buổi sinh hoạt chính trị, văn hóa "Hòa bình đẹp lắm!".

Ông Nguyễn Tấn Vinh cho biết Học viện Chính trị Khu vực II là ngôi trường mang đậm bản sắc Trường Đảng miền Nam; là nơi diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lý tưởng và nhân cách cho thế hệ cán bộ trẻ. Theo ông, việc tổ chức buổi chiếu phim "Mưa đỏ" là một cách làm sáng tạo, nhân văn, giúp nhiều người thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình, của độc lập dân tộc và lòng yêu nước.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất tận về khát vọng hòa bình và độc lập. Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống để đất nước có được ngày hôm nay - một Việt Nam thống nhất, độc lập, vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Mỗi khi nhắc đến hai chữ "hòa bình", chúng ta không thể không xúc động và biết ơn, bởi đó là tinh thần được viết nên từ máu, nước mắt và lòng quả cảm của bao thế hệ cha anh.

PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh cho rằng trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập sâu rộng, hơn bao giờ hết, những giá trị về hòa bình, nhân văn, trách nhiệm và cống hiến càng cần được lan tỏa mạnh mẽ, nhất là trong thế hệ trẻ hôm nay.

"Hòa bình không chỉ là sự yên ổn của non sông mà còn là sự hòa hợp trong mỗi con người, giữa truyền thống và hiện đại, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa ước mơ và hành động" - ông Nguyễn Tấn Vinh nhấn mạnh.

Chương trình đầy ý nghĩa Đánh giá cao cách làm mới trong giáo dục lý tưởng, PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Khu vực II khi phối hợp cùng các đơn vị tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa. "Sau buổi sinh hoạt này, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên và đoàn viên sẽ thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, từ đó nuôi dưỡng ước mơ trong tim mình về khát vọng cống hiến cho đất nước, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, vì hòa bình bền vững cho dân tộc và nhân loại" - ông Nguyễn Tấn Vinh kỳ vọng.



