Sức khỏe

Truyền máu: Nhanh chưa đủ, phải an toàn

N.Dung

(NLĐO) - Việt Nam tiếp nhận 1,7 triệu đơn vị máu, 97% từ nguồn hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại, đòi hỏi kiểm soát chặt quy trình truyền máu.

Ngày 26-5, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội nghị khoa học truyền máu lâm sàng lần thứ nhất, quy tụ chuyên gia trong và ngoài nước bàn về sử dụng và cấp phát máu an toàn trong bối cảnh điều trị đa chuyên khoa.

img

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì hội nghị

Theo thống kê, năm 2025 Việt Nam tiếp nhận hơn 1,78 triệu đơn vị máu, trong đó 97% từ người hiến máu tình nguyện. Hơn 3,18 triệu chế phẩm máu đã được cung cấp cho trên 700 cơ sở y tế. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại ở nhiều khâu như chỉ định truyền, định danh người bệnh, xét nghiệm hòa hợp hay theo dõi phản ứng sau truyền.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng truyền máu hiện đại không còn đơn thuần là "có máu để truyền" mà là một quy trình điều trị nguy cơ cao, cần tiếp cận đa chuyên khoa và quản trị bằng hệ thống.

Máu là "sinh phẩm đặc biệt" chưa thể thay thế hoàn toàn. Với bác sĩ hồi sức, mỗi đơn vị máu kịp thời có thể quyết định sự sống người bệnh trong thời khắc nguy kịch. Để một đơn vị máu đến giường bệnh là cả chuỗi liên hoàn: Từ hiến, tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản đến cấp phát và sử dụng.

Xu hướng hiện nay chuyển sang quản trị máu người bệnh (PBM), dựa trên bằng chứng và cá thể hóa điều trị. Nhiều công nghệ như trí tuệ nhân tạo, ngân hàng máu thông minh đang được ứng dụng để dự báo nhu cầu và nâng cao an toàn.

"Trong bối cảnh các kỹ thuật như ECMO, ghép tạng, điều trị ung thư phát triển, truyền máu ngày càng được xem là cấu phần chiến lược của y học hiện đại"- PGS Cơ nói

img

Chế phẩm máu từ người hiến được xử lý, sàng lọc trước khi truyền cho người bệnh

PGS-TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu, cho rằng truyền máu là chuỗi phối hợp giữa nhiều bộ phận: Bác sĩ lâm sàng, điều dưỡng, phòng xét nghiệm, ngân hàng máu và hệ thống quản lý. Chỉ cần một mắt xích sai, an toàn người bệnh có thể bị ảnh hưởng.

Ông Tùng cho rằng cần đẩy mạnh số hóa để giảm nhầm lẫn, đặc biệt với bệnh nhân truyền nhiều lần. Tại Bệnh viện Bạch Mai, năm 2025, bệnh viện đã cấp phát hơn 174.400 đơn vị máu, chế phẩm máu cho khoảng 19.500 bệnh nhân, với hơn 66.600 lần phát máu. Có trường hợp phải truyền hơn 1.100 đơn vị chế phẩm máu.

Theo các chuyên gia, trong xét nghiệm máu, việc phát hiện kháng thể bất thường, lựa chọn đơn vị máu phù hợp và xử trí các ca khó tìm máu tương thích đang ngày càng được chú trọng. Các tình huống này thường gặp ở bệnh nhân phải truyền máu nhiều lần hoặc có bệnh lý nền phức tạp.

Thông qua các ca bệnh thực tế và kinh nghiệm quốc tế, hội nghị tập trung vào nhiều mục tiêu như sử dụng máu hợp lý hơn, rút ngắn thời gian cấp phát trong cấp cứu nhưng vẫn bảo đảm an toàn, nhận diện sớm người bệnh nguy cơ cao và xây dựng hệ thống cảnh giác truyền máu tại bệnh viện.

Hội nghị thu hút hơn 1.200 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến, với 22 báo cáo khoa học. Nội dung tập trung vào hai lĩnh vực chính: Sử dụng máu trên lâm sàng và bảo đảm an toàn trong cấp phát.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của những giải pháp mới như quản lý máu người bệnh, cảnh giác truyền máu, phân tầng nguy cơ miễn dịch và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngân hàng máu. Đây được xem là hướng đi giúp giảm truyền máu không cần thiết, hạn chế tai biến và tối ưu nguồn máu hiến.

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ thông tin vụ hạn chế cung cấp máu cho 74 bệnh viện

(NLĐO) - Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ cho biết hiện bệnh viện thiếu túi lấy máu và các hoá chất sàng lọc máu, đang chờ đấu thầu để giải quyết tình trạng này.

Khai mạc lễ hội hiến máu lớn nhất dịp đầu xuân

(NLĐO) - Lễ hội Xuân hồng 2026 là chương trình hiến máu lớn nhất dịp đầu xuân, khai mạc tại Hà Nội, đặt mục tiêu tiếp nhận 10.000 đơn vị máu.

Kho dữ liệu kiến thức về ung thư, huyết học, bệnh hiếm dành cho cộng đồng

(NLĐO) - Nội dung trang thông tin sẽ cung cấp các thông tin chẩn đoán, chăm sóc, điều trị ung thư, huyết học và bệnh hiếm giúp mọi người hiểu về tình trạng sức khỏe của mình.

