Sức khỏe

Khai mạc lễ hội hiến máu lớn nhất dịp đầu xuân

N.Dung

(NLĐO) - Lễ hội Xuân hồng 2026 là chương trình hiến máu lớn nhất dịp đầu xuân, khai mạc tại Hà Nội, đặt mục tiêu tiếp nhận 10.000 đơn vị máu.

Chiều 3-3, tại Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp Hội Thanh niên Vận động hiến máu Việt Nam khai mạc chương trình hiến máu "Lễ hội Xuân hồng" lần thứ XIX - năm 2026, đặt mục tiêu tiếp nhận 10.000 đơn vị máu.

img

Hàng trăm người đăng ký hiến máu tại lễ khai mạc “Lễ hội Xuân hồng” 2026

Sự kiện diễn ra trong 10 ngày, từ 27-2 đến 8-3 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô. Sau 5 ngày đầu tổ chức, ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận hơn 5.000 đơn vị máu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS-TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết kết quả tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu trong 5 ngày qua là minh chứng cho sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. Từ tâm lý e ngại ban đầu, hiến máu đầu xuân nay đã trở thành hành động đẹp, một nét văn hóa sẻ chia mỗi dịp năm mới.

"Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc" không chỉ là khẩu hiệu mà là thông điệp về trách nhiệm và tình người trong cộng đồng"- PGS Thanh nói.

Qua 18 kỳ tổ chức, chương trình đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia, tiếp nhận hàng trăm nghìn đơn vị máu, trở thành một trong những hoạt động hiến máu lớn nhất dịp đầu năm.

img
img
img
img
img

Hàng trăm đơn vị máu được tiếp nhận trong ngày khai mạc “Lễ hội Xuân hồng”

Được tổ chức lần đầu năm 2008, Lễ hội Xuân hồng hiện là một trong những chiến dịch hiến máu trọng điểm trong năm do Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện lựa chọn triển khai trên toàn quốc.

Năm nay, ban tổ chức tiếp tục duy trì thông điệp "Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc", kêu gọi người dân trao tặng "giọt hồng" như một cách khởi đầu năm mới ý nghĩa. Lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các điểm hiến máu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư, trường học và trên mạng xã hội.

Theo đại diện ban tổ chức, lượng máu tiếp nhận từ Lễ hội Xuân hồng góp phần quan trọng bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị sau dịp Tết, thời điểm thường khan hiếm nguồn hiến.

Không khí sôi nổi tại điểm hiến máu trong ngày khai mạc “Lễ hội Xuân hồng” 2026

Trước đó, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, điểm hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vẫn mở cửa, tiếp nhận hàng trăm lượt người dân đến hiến máu và tiểu cầu.

Sau Tết, tại nhiều cơ sở y tế, hàng trăm nhân viên y tế, viên chức, người lao động cũng chủ động tham gia hiến máu, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2026

Từ 7 giờ - 11 giờ và 13 giờ 30 - 16 giờ, ngày 27-2 đến 8-3-2026 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (số 5 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Từ 9 giờ - 11 giờ và 13 giờ 30 - 15 giờ 30, ngày 28-2 và 1-3-2026 tại AEON Mall Long Biên (đường Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội).

Từ 9 giờ - 11 giờ và 13 giờ 30 - 15 giờ 30, ngày 1-3-2026 tại AEON Mall Hà Đông (phường Dương Nội, Hà Nội).

Từ 8 giờ - 11 giờ và 13 giờ 30 - 15 giờ 30, ngày 7-3 và 8-3-2026 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Hà Nội).

Tin liên quan

Hiến máu giữa ngày giá rét, lan tỏa tinh thần sẻ chia

Hiến máu giữa ngày giá rét, lan tỏa tinh thần sẻ chia

(NLĐO) – Máu là “dòng chảy của sự sống”, chỉ có được từ những nghĩa cử hiến máu, góp phần cứu sống hàng nghìn người bệnh mỗi ngày.

Sở Y tế TP HCM kêu gọi khẩn cấp nhân viên trong ngành tích cực hiến máu

(NLĐO)-Sở Y tế TPP HCM kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Nguồn máu dự trữ cứu người giảm, hàng trăm người tham gia hiến máu

(NLĐO) - Vào các dịp lễ, Tết, hệ thống bệnh viện thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu máu. Nguyên nhân là số ca tai nạn gia tăng, nhu cầu điều trị tăng.

