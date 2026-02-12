HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc

Tường Phước (Ảnh: The AFC, CLB CAHN)

(NLĐO) - Tạo "siêu phẩm" giúp Công an Hà Nội thắng đậm Tampines Rovers đến 4 bàn không gỡ hôm 11-2, Nguyễn Đình Bắc được truyền thông châu Á ngợi khen

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Đình Bắc - Ảnh 1.

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Đình Bắc - Ảnh 2.

Trong trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025-2026 diễn ra trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội thể hiện đẳng cấp vượt trội Tampines Rovers (Singapore). Cú đúp bàn thắng của Quang Hải cùng hai pha lập công của Rogério Alves dos Santos và Đình Bắc giúp đội chủ nhà thắng đậm 4-0.

Kết quả ở trận lượt đi tạo lợi thế khá lớn với thầy trò ông Polking trước trận lượt về, tái đấu đối thủ này vào ngày 18-2. Bên cạnh đó, "siêu phẩm" của Đình Bắc còn được The AFC ngợi khen với cụm từ "bàn thắng ấn tượng".

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Đình Bắc - Ảnh 3.

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Đình Bắc - Ảnh 4.

Nội dung trong bài viết của The AFC viết: "Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng thứ tư tuyệt đẹp ở phút bù giờ cuối trận, giúp Công an Hà Nội tiến gần hơn đến tấm vé vào tứ kết. Hai đội sẽ gặp lại nhau tại Singapore vào tuần tới, và đoàn quân của HLV Noh Rahman sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn trước đại diện đến từ V-League".

Truyền thông châu Á ấn tượng với cách lập công của Đình Bắc cùng dòng mô tả: "Từ đường tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, tuyển thủ Việt Nam khống chế gọn gàng và tung cú sút chân phải hiểm hóc vào góc cao khung thành từ khoảng cách 10 m. Pha lập công của Đình Bắc thể hiện khả năng săn bàn thượng hạng".

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Đình Bắc - Ảnh 5.

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Đình Bắc - Ảnh 7.

Với lịch thi đấu dày, CLB Công an Hà Nội sẽ phải ăn Tết Nguyên đán 2026 xa nhà. Cụ thể, vào ngày 18-2 (mồng 2 Tết), Đình Bắc và đồng đội phải làm khách trên sân Jalan Besar (Singapore) trong khuôn khổ lượt về vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025-2026.

Quang Hải cho biết: "Đây không phải lần đầu chúng tôi thi đấu xa nhà vào dịp Tết. Có nhiều cảm xúc rất khó diễn tả, kỷ niệm đặc biết đối với cầu thủ Việt Nam đón Tết ở xa nhà. Chúng tôi mong rằng khi thi đấu trong dịp này, toàn đội sẽ cùng nhau hướng tới kết quả tốt nhất, coi như một lời chúc mừng năm mới gửi đến tất cả mọi người, biến những ngày Tết xa nhà thành dấu mốc đáng nhớ".

Thể thao Việt Nam đón Tết xa nhà

Trong thể thao, Tết Nguyên đán hiếm khi là kỳ nghỉ trọn vẹn đối với các vận động viên

Bóng đá Việt Nam dự ASIAD 20 ở cả 2 nội dung nam và nữ

Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất giành quyền tham dự môn bóng đá ở cả 2 nội dung nam và nữ tại ASIAD 20.

Nguyễn Quang Hải "out trình" khi đội Công an Hà Nội thắng đậm Hà Tĩnh

(NLĐO) - Ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB Công an Hà Nội trong trận tiếp đón CLB Hà Tĩnh tối 10-11, tiền vệ Nguyễn Quang Hải thể hiện đẳng cấp vượt trội

