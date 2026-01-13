HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Truyền thông, fan Thái Lan phấn khích: "Trao cúp cho U23 Việt Nam; nên thuê đội kỹ thuật Việt"

Quốc An

(NLĐO) - U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua Ả Rập Saudi với tỉ số 1-0, giành ngôi đầu bảng A tại Asian Cup U23 và nhận về mưa lời khen từ Thái Lan.

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ả Rập Saudi, tờ Siam Sport đã thốt lên: "Đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch bảng A! Loại chủ nhà khỏi Asian Cup U23"

Tờ Siam Sport viết thêm:"Cầu thủ dự bị Nguyễn Đình Bắc đã tung ra cú sút vô cùng hiểm hóc vào góc hẹp để giúp U23 Việt Nam đánh bại đối thủ với tỉ số 1-0. U23 Việt Nam chính thức giành được 9 điểm sau ba trận đấu để tiến vào vòng loại trực tiếp".

Trong khi đó, bài viết của tờ BallThai trên fanpage nhận về nhiều sự phấn khích từ NHM Thái Lan. Thậm chí, đề xuất Madam Pang thuê đội ngũ kỹ thuật từ Việt Nam để quản lý trong tình hình bóng đá Thái đang càng tồi tệ.

"Gửi Madam,...liệu có tốt hơn không nếu thuê một đội ngũ kỹ thuật người Việt Nam quản lý, hoặc có lẽ nên sang Việt Nam để xem họ đã cải thiện hoạt động như thế nào? Tình hình ở Thái Lan ngày càng tồi tệ; chẳng mấy chốc sẽ chìm xuống lòng đất..." - Một bình luận của NHM Thái Lan.

img

Phần lớn NHM Thái trở nên phấn khích với các bình luận như: "Việt Nam hay quá, thật sự là vậy"; "Mục tiêu của họ là vô địch mà" hay "đưa cup cho họ luôn đi",...

Nhiều NHM Thái Lan bày tỏ sự thán phục trước bản lĩnh của U23 Việt Nam, khẳng định thầy trò HLV Kim Sang Sik đang là đội bóng số 1 Đông Nam Á và kỳ vọng U23 Thái Lan có thể nối gót Việt Nam vào tứ kết.

Nhờ đó, ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng nhận “mưa lời khen”, khi HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao, tiếp nối thành công của các nhà cầm quân Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ở tứ kết, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B, nhiều khả năng là U23 UAE hoặc U23 Syria. 

Trong khi đó, U23 Ả Rập Saudi chính thức bị loại ngay từ vòng bảng với 3 điểm sau 3 trận, kém U23 Jordan 3 điểm.


Highlight: Bàn thắng duy nhất giúp U23 Jordan vào tứ kết

Highlight: Bàn thắng duy nhất giúp U23 Jordan vào tứ kết

(NLĐO) - Bàn duy nhất của Ali Al Azaizeh giúp U23 Jordan vượt qua U23 Kyrgyzstan với tỉ số 1-0, để giành tấm vé còn lại ở bảng A vào tứ kết với U23 Việt Nam

Highlight: Xem bàn thắng duy nhất của Đình Bắc giúp Việt Nam thắng Ả Rập Saudi

(NLĐO) - Thắng Ả Rập Saudi, U23 Việt Nam chính thức tạo nên cột mốc lịch sử chưa từng có ở VCK U23 châu Á khi toàn thắng cả 3 trận tại vòng bảng.

Báo chí châu Á ngợi khen Đình Bắc, Trung Kiên và U23 Việt Nam

(NLĐO) - U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết Giải U23 châu Á sau chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Saudi ở lượt trận cuối bảng A rạng sáng 13-1

