Truyền thông Hàn thán phục ông Kim về tài dụng binh với U23 Việt Nam

Báo Hàn Quốc dành nhiều lời ngợi khen cho màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam và dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik tại VCK U23 châu Á 2026.

Tờ sports.khan nhận định về trận đấu: "Việt Nam, đội lẽ ra đã có thể tiến vào tứ kết chỉ bằng một trận hòa với Ả Rập Xê Út, đã đáp trả bằng một "lối chơi phòng ngự chủ động và phản công".

Top Star News thì nhấn mạnh thầy trò HLV Kim Sang-Sik toàn thắng cả ba trận vòng bảng, lần lượt vượt qua Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Ả Rập Xê Út để giành trọn 9 điểm, hiên ngang đứng đầu bảng A và vào tứ kết.

Tờ này đặc biệt ấn tượng với bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam trước sức ép lớn từ khán giả chủ nhà, trong đó thủ môn Trung Kiên liên tục tỏa sáng, còn Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng quyết định ở phút 64 bằng cú dứt điểm đẳng cấp