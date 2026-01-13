HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Truyền thông Hàn thán phục ông Kim về tài dụng binh với U23 Việt Nam

Quốc An - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Truyền thông Hàn Quốc trầm trồ với màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam, thán phục ông Kim Sang-sik ở lượt cuối bảng A, VCK U23 châu Á 2026.

Báo Hàn Quốc dành nhiều lời ngợi khen cho màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam và dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik tại VCK U23 châu Á 2026.

Tờ sports.khan nhận định về trận đấu: "Việt Nam, đội lẽ ra đã có thể tiến vào tứ kết chỉ bằng một trận hòa với Ả Rập Xê Út, đã đáp trả bằng một "lối chơi phòng ngự chủ động và phản công".

Top Star News thì nhấn mạnh thầy trò HLV Kim Sang-Sik toàn thắng cả ba trận vòng bảng, lần lượt vượt qua Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Ả Rập Xê Út để giành trọn 9 điểm, hiên ngang đứng đầu bảng A và vào tứ kết.

img

9 điểm, hiên ngang đứng đầu bảng A và vào tứ kết.

Tờ này đặc biệt ấn tượng với bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam trước sức ép lớn từ khán giả chủ nhà, trong đó thủ môn Trung Kiên liên tục tỏa sáng, còn Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng quyết định ở phút 64 bằng cú dứt điểm đẳng cấp

Như thường lệ, báo chí Hàn Quốc tiếp tục bày tỏ sự thán phục đối với tài cầm quân của HLV Kim Sang-Sik, tờ Top Star News nhấn mạnh: "Kỹ năng quản lý đội bóng xuất sắc của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã được thể hiện rõ khi cầu thủ dự bị Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng quyết định.

img

Hay tờ News Nate bày tỏ: "Kim Sang-sik, người lập cú ăn ba đáng chú ý tại các giải đấu lớn năm ngoái, khi vô địch Giải bóng đá ASEAN Cup 2024, Giải vô địch U23 ASEAN Cup vào tháng 7 và SEA Games 33, tiếp tục phong độ ấn tượng của mình trong năm mới".

U23 châu Á U23 Việt Nam Kim Sang-sik
