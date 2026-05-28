Truyền thông Indonesia: Số 1 Đông Nam Á dần chuyển dịch từ Thái sáng Việt Nam

Sự cạnh tranh giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn là trọng tâm chính trong khu vực Đông Nam Á. Xen kẽ trong đó là những biến số từ Indonesia.



Tuy nhiên, việc đội tuyển Thái Lan triệu tập lại tiền đạo 38 tuổi Teerasil Dangda cho ASEAN Cup 2026 cho thấy bóng đá xứ chùa vàng đang thiếu hụt nhân tố kế cận và chưa thể trẻ hóa đội tuyển như kỳ vọng.

Tờ Superball (Indonesia) nhận định sự khác biệt giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan nằm ở hệ thống đào tạo trẻ. Trong khi Việt Nam duy trì chiều sâu lực lượng và liên tục đạt thành tích quốc tế, bóng đá trẻ Thái Lan nhiều năm qua không tạo được dấu ấn và chưa thể góp mặt ở World Cup.

"Quyết định sa thải huấn luyện viên đội U17 Marco Gockel của FAT là minh chứng cho sự thất vọng của họ đối với đội tuyển quốc gia. Thực tế là các đội U17 và U19 của Thái Lan đã trải qua một thời gian dài không giành chức vô địch và nhiều lần không đủ điều kiện tham dự World Cup" - tờ Superball dẫn chứng.

Truyền thông Indonesia cũng cho rằng cục diện bóng đá Đông Nam Á trong 5 năm gần đây đã thay đổi, khi vị thế số một đã và đang dần chuyển từ Thái Lan sang Việt Nam.



Trong khi đó, bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái thành công nhờ chiến lược phát triển trẻ bài bản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Bên cạnh những trụ cột như Tiến Linh, Tuấn Hải, tuyển Việt Nam đã sớm xuất hiện lớp kế cận chất lượng gồm Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt…

Ở vị trí thủ môn, ngoài Văn Lâm và Filip Nguyễn còn có Đình Triệu, Trần Trung Kiên, Patrik Lê Giang hay Cao Văn Bình. Hàng thủ cũng sở hữu nhiều gương mặt trẻ triển vọng như Lý Đức, Hiểu Minh, Đinh Quang Kiệt bên cạnh Duy Mạnh, Văn Hậu hay Thành Chung.

Chiều sâu lực lượng giúp bóng đá Việt Nam liên tiếp gặt hái thành tích ở các cấp độ trẻ như vô địch U17 Đông Nam Á, U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và AFF Cup 2024. Mới nhất, U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé dự U17 World Cup sau khi vào tứ kết U17 châu Á 2026.



