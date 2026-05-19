Thể thao

U17 Thái Lan sa thải HLV sau khi lỡ hẹn World Cup

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - HLV trưởng U17 Thái Lan Marco Gockel bị sa thải ít ngày sau khi đại diện xứ chùa vàng không thể giành vé dự U17 World Cup 2026.

FAT đang tìm người thay thế ghế HLV U17 Thái Lan

Chiều 19-5, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo HLV Marco Gockel cùng toàn bộ ban huấn luyện U17 Thái Lan sẽ rời đội sau khi họ đã kết thúc nhiệm vụ tại sân chơi châu lục ở Ả Rập Saudi. Hiện tại, FAT đang nhanh chóng tìm người thay thế nhằm chuẩn bị cho vòng loại Giải U17 châu Á 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

U17 Thái Lan sa thải HLV sau khi lỡ hẹn World Cup - Ảnh 1.

HLV Marco Gockel rời ghế nóng U17 Thái Lan sau chưa đầy 1 năm gắn bó (Ảnh: FAT)

Quyết định này được đưa ra sau chuỗi thành tích đáng thất vọng gần đây của U17 Thái Lan tại đấu trường khu vực lẫn châu lục. Trên đất Indonesia, đại diện xứ chùa vàng dù là đương kim á quân nhưng vẫn để thua bạc nhược U17 Myanmar và Lào, 2 đội bóng được đánh giá không cao. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2002 mà U17 Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng giải Đông Nam Á.

Đến sân chơi châu lục, đại diện này sớm dừng bước ngay sau lượt đấu thứ 2 bảng A vì 2 trận thua liên tiếp trước Tajikistan và Ả Rập Saudi. Ngay cả khi gặp lại đối thủ quen thuộc U17 Myanmar ở lượt cuối, thầy trò HLV Marco Gockel cũng không thể giành trọn 3 điểm danh dự.

Không thể hiện sự tiến bộ như kỳ vọng

Trước Giải U17 châu Á 2026, FAT đã lựa chọn phương án tách riêng lực lượng. Đội hình chính tập huấn dài ngày cùng HLV Marco Gockel để chuẩn bị cho sân chơi châu lục, trong khi lứa cầu thủ trẻ hơn tham dự Giải U17 Đông Nam Á 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Sirisak Yodyardthai. Dù vậy, đội hình phụ của Thái Lan gây thất vọng lớn tại giải khu vực, còn đội chính thức cũng không thể hiện được sự tiến bộ như kỳ vọng ở đấu trường châu Á.

U17 Thái Lan sa thải HLV sau khi lỡ hẹn World Cup - Ảnh 2.

U17 Thái Lan (áo xanh) thảm bại ở giải khu vực và châu lục dù tính toán phân chia lực lượng để “giữ sức” (Ảnh: AFC)

Áp lực dành cho nhà cầm quân người Đức càng nặng nề vì những tuyên bố đầy tự tin trước giải ở Ả Rập Saudi. Truyền thông Thái Lan nhiều lần nhắc lại phát biểu của HLV Marco Gockel khi ông đánh giá U17 Thái Lan đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với đội chủ nhà. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại cho thấy khoảng cách chuyên môn vẫn còn khá lớn.

Tính thêm HLV Sirisak Yodyardthai bị sa thải ngay sau sân chơi Đông Nam Á, Gockel là nhà cầm quân thứ 2 liên tiếp của U17 Thái Lan mất việc.

Đối với một đội bóng trẻ còn thiếu kinh nghiệm và khả năng thích nghi, sự thay đổi HLV liên tục sẽ khiến bóng đá trẻ Thái Lan khó trở lại đỉnh cao trong tương lai gần.


