Truyền thông Indonesia tự tin U23 Việt Nam “đã vào tứ kết”

Tối 9-1, U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối mà còn khiến truyền thông khu vực, đặc biệt là Indonesia, dành nhiều lời ngợi khen.

Hai bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi do công của Khuất Văn Khang trên chấm 11 m và pha phản lưới nhà của hậu vệ Khristiyan Brauzman ở phút 88, sau tình huống đánh đầu gây sức ép của Lê Văn Thuận. Với chiến thắng giàu cảm xúc này, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện lối chơi chủ động, mạch lạc và hiệu quả.

Đáng chú ý, CNN Indonesia sớm giật tít đầy tự tin trước khi U23 Ả Rập Saudi thất bại 3-2 trước Jordan: “U23 Việt Nam coi như đã giành vé vào tứ kết".

Tờ này nhấn mạnh việc U23 Việt Nam toàn thắng sau hai lượt trận, dẫn đầu bảng A và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp, trong khi U23 Kyrgyzstan đã chắc chắn bị loại sau hai trận toàn thua.

CNN Indonesia nhận địnht: “Với 6 điểm tuyệt đối, U23 Việt Nam gần như chắc suất vào tứ kết U23 châu Á 2026. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan xếp cuối bảng với 0 điểm.”

Theo cục diện hiện tại, U23 Việt Nam trở thành đội đầu bảng A và gần như chắc suất vào knock-out nhờ kết quả đối đầu thắng Jordan (trong trường hợp 3 đội cùng 6 điểm). Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải thận trọng và cần ít nhất 1 điểm để tự quyết.