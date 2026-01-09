HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tránh khinh suất, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp

HUỲNH SANG

Chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan giúp U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng A Vòng Chung kết U23 châu Á 2026, mở ra cơ hội rất lớn giành vé vào tứ kết

Chính lúc này, những lời cảnh báo từ đối thủ lại trở nên đặc biệt cần thiết. Ở sân chơi châu lục, chỉ một thoáng chủ quan cũng đủ để đánh đổi bằng cái giá rất đắt.

Những lời cảnh báo kịp thời

Phát biểu của HLV Omar Najhi (U23 Jordan) rằng "thắng trận nhưng U23 Việt Nam chưa chắc vượt qua vòng bảng" có thể gây khó chịu với chúng ta. Thế nhưng, đó là thực tế khắc nghiệt của sân chơi cấp châu lục mà mọi cục diện có thể đảo chiều chỉ sau 1 trận đấu.

HLV Edmar Lacerda của U23 Kyrgyzstan cũng công khai tuyên bố mục tiêu "phải thắng U23 Việt Nam" vì sau trận thua 0-1 trước chủ nhà Ả Rập Saudi, đội bóng Trung Á này không thể quay đầu. Chính trạng thái cùng đường ấy sẽ biến U23 Kyrgyzstan trở thành đối thủ cực kỳ nguy hiểm.

Thực ra, trận thua ở ngày ra quân đã không hẳn phản ánh sự yếu kém của U23 Kyrgyzstan. Trái lại, họ đã phòng ngự kiên cường, giữ thế trận đến tận phút 88 mới thủng lưới, dù chỉ chơi với 10 người. Thủ môn Nurlanbekov xuất sắc cản phá cả phạt đền trong khi nhiều cầu thủ khác như Almazbekov, Merk... cho thấy kỹ thuật, sự tự tin và khả năng giữ nhịp trận đấu khá tốt. Đó là lý do khiến HLV Luigi Di Biagio của chủ nhà Ả Rập Saudi cũng phải thừa nhận U23 Kyrgyzstan là đối thủ "rất khó nhằn".

Những dữ kiện trên đủ chứng minh rằng nếu bước vào trận đấu lúc 21 giờ (giờ Việt Nam) tối nay (9-1) với tâm thế khinh suất, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào cái bẫy tâm lý quen thuộc của bóng đá trẻ - dễ thăng hoa nhưng cũng mau suy sụp. Nên nhớ, bản chất của các đội bóng trẻ là luôn thiếu sự ổn định. Thành ra, điều quan trọng là vấn đề quản trị cảm xúc. Bài học cay đắng của U20 Việt Nam tại Vòng Chung kết (VCK) U20 châu Á 2023, thắng 2 trận nhưng vẫn bị loại vì một thoáng chủ quan ở lượt cuối, vẫn còn nguyên giá trị với nhiều trụ cột U23 Việt Nam hiện tại. Chính vì vậy, U23 Việt Nam phải ngay lập tức "hạ cánh xuống mặt đất" sau chiến thắng trước Jordan.

Tỉnh táo để sớm vào tứ kết

Về lý thuyết, U23 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn. Ba điểm với hiệu số đẹp (+ 2) và tinh thần hưng phấn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần thêm một chiến thắng là chắc suất vào tứ kết. Song, lợi thế này chỉ phát huy tác dụng khi đi cùng sự tỉnh táo và kỷ luật chiến thuật.

U23 Kyrgyzstan sở hữu những điểm mạnh về thể hình (chiều cao trung bình 179,65 cm so với 177, 39 cm của U23 Việt Nam). Nền tảng thể lực, khả năng chịu đựng áp lực và tính kỷ luật trong tổ chức của đội bóng này cũng rất tốt. Họ là một tập thể chững chạc, từng đứng nhất bảng E dù phải cạnh tranh với U23 Uzbekistan ở vòng loại. Lần đầu dự VCK châu Á nhưng ở ngày ra quân, họ thi đấu không hề ngây thơ trước ứng viên vô địch Ả Rập Saudi.

Tuy nhiên, đội bóng Trung Á cũng bộc lộ những hạn chế như triển khai bóng từ sân nhà còn mạo hiểm, dễ mất bóng ở khu vực nhạy cảm. Ngoài ra, hàng phòng ngự Kyrgyzstan cũng để lại nhiều khoảng trống khi đội hình dâng cao.

Tránh khinh suất, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp - Ảnh 1.

Người hâm mộ kỳ vọng rất lớn vào U23 Việt Nam trong trận đấu tối 9-1 với U23 Uzbekistan. (Ảnh: THE AFC)

Để khai thác điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của đối phương, U23 Việt Nam có thể chơi theo cách quen thuộc pressing chủ động, áp sát nhanh, giữ cự ly đội hình hợp lý và trừng phạt sai lầm bằng những pha chuyển trạng thái tốc độ. Điểm tựa lớn của U23 Việt Nam lúc này là sự cân bằng đội hình và tâm lý thi đấu. Hàng thủ với người gác đền Trần Trung Kiên luôn làm chủ không gian an toàn. Hậu vệ Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh chơi rất ăn ý; "đôi cánh" Phi Hoàng, Minh Phúc cũng hoạt động năng nổ.

Tuyến giữa có Thái Sơn, Xuân Bắc giúp U23 Việt Nam kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt. Trong khi đó, Đình Bắc dần trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ trên hàng công. Khuất Văn Khang chơi chững chạc, đầy kinh nghiệm. Đáng chú ý, Nguyễn Lê Phát, một nhân tố trẻ nhưng thi đấu rất chững chạc, tự tin, có tên trong đội hình xuất phát trong trận gặp U23 Jordan vừa qua cũng đã tạo ra nhiều lo lắng cho đối thủ.

Quan sát trận thắng vừa qua, chúng ta dễ nhận ra bước trưởng thành về tâm lý khi các học trò ông Kim Sang-sik mừng bàn thắng rất tiết chế. Việc tôn trọng đối thủ không đồng nghĩa với sợ hãi. Ngược lại, đó là điều kiện cần để U23 Việt Nam phát huy tối đa sự tự tin.

Khi nhận diện đúng sức mạnh của U23 Kyrgyzstan, chúng ta sẽ không bị cuốn vào lối chơi va chạm, mà kiên nhẫn bào mòn họ bằng sự kỷ luật và bản lĩnh trận mạc. Tận dụng sở trường tình huống cố định, kỹ năng không chiến, chuyển trạng thái nhanh chiếm lĩnh khoảng trống dứt điểm ghi bàn là những vũ khí sắc bén để thầy trò ông Kim sớm hoàn thành mục tiêu 3 điểm. 

Nếu giữ được cái đầu lạnh, triển khai đúng đấu pháp và duy trì tinh thần "chiến binh Sao Vàng", sau trận đấu đêm nay, U23 Việt Nam sẽ sớm đoạt vé vào tứ kết.

