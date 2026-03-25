Quốc tế

Truyền thông Philippines: 100.000 tấn dầu thô Nga cập cảng Philippines, lần đầu tiên sau 5 năm

Hải Hưng

(NLĐO) – Lô dầu thô Nga đầu tiên sau 5 năm đã cập cảng Philippines giữa lúc Manila tăng tốc tìm nguồn cung mới để ứng phó khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Phil Star dẫn dữ liệu từ các công ty phân tích như LSEG, Kpler và OilX cho hay một tàu chở khoảng 100.000 tấn dầu thô ESPO Blend từ cảng Kozmino (Nga) đã cập cảng Limay ở tỉnh Bataan - Philippines.

Dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng hải MarineTraffic cho thấy tàu Sara Sky treo cờ Sierra Leone, cập cảng Limay vào khoảng 14 giờ ngày 24-3.

Dầu Nga lần đầu đến Philippines sau 5 năm - Ảnh 1.

Tàu chở dầu Sara Sky treo cờ Sierra Leone tại cảng Kawasaki (Nhật Bản) hồi tháng 9-2024. Ảnh nhỏ là cảng Limay thuộc tỉnh Bataan – Philippines. Ảnh tư liệu PNA

Philippines trước đó cho biết sẽ nhập khẩu dầu Nga trong tháng này nhằm đa dạng hóa nguồn cung, trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung khi Iran tiếp tục kiểm soát tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz trong xung đột với Mỹ.

Philippines hiện phụ thuộc lớn vào nguồn dầu từ Trung Đông, do đó dễ bị tác động bởi biến động giá, cũng như rủi ro gián đoạn nguồn cung liên quan tới căng thẳng địa chính trị.

"Manila xem xét mọi phương án, bao gồm cả nguồn cung từ Nga" - Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin cho biết.

Ngoài Nga, Philippines cũng đang đàm phán với các nhà cung cấp tại Thái Lan, Nhật Bản và Singapore.

Lô dầu thô đầu tiên sau 5 năm từ Nga đến Philippines trong bối cảnh Mỹ tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu Moscow trong thời hạn 30 ngày, cho phép các quốc gia mua các lô hàng đang trên đường vận chuyển.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vừa ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng trên toàn quốc hôm 24-3, thông qua một sắc lệnh hành pháp, cho phép chính phủ phản ứng nhanh hơn trước các rủi ro nguồn cung do chiến sự gây ra.

Các biện pháp này bao gồm đẩy nhanh việc mua nhiên liệu, thanh toán trước cho các hợp đồng nhiên liệu, đồng thời tập trung bảo đảm việc lưu thông và nguồn cung năng lượng cũng như các mặt hàng thiết yếu khác được dự báo bị ảnh hưởng bởi đà tăng giá.

Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm, theo Phil Star.

Iran phóng loạt tên lửa "siêu khủng", đe dọa đưa quân chủ lực tham chiến

Iran phóng loạt tên lửa "siêu khủng", đe dọa đưa quân chủ lực tham chiến

(NLĐO) - Hai loại tên lửa hạng nặng, tầm xa và đa đầu đạn Emad và Qadr đã được Iran sử dụng trong đợt tấn công trả đũa thứ 78.

Thông tin mới nhất về nguồn cung xăng dầu, hoạt động của 2 nhà máy lọc dầu lớn

(NLĐO) - Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn được bảo đảm.

Điểm nóng xung đột ngày 25-3: Iran nắm chắc "chìa khóa" Hormuz

(NLĐO) - Bất chấp đe dọa từ Mỹ, Iran đang kiểm soát trên thực tế quyền lưu thông tại eo biển Hormuz thông qua các thỏa thuận riêng biệt với nhiều quốc gia.

