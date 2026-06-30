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TS Lê Trường Sơn giữ thêm cương vị Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Luật TPHCM

Huế Xuân

(NLĐO) - Chiều 30-6, Đảng ủy Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030

Tại buổi lễ, Đảng ủy UBND TPHCM công bố quyết định chỉ định TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Nhà trường, giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Phó Hiệu trưởng, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Đảng ủy UBND TPHCM đánh giá Trường ĐH Luật TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo pháp luật trọng điểm của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong bối cảnh triển khai các nghị quyết lớn về phát triển đất nước và xây dựng thể chế, lãnh đạo TPHCM kỳ vọng Nhà trường tiếp tục phát huy đội ngũ chuyên gia, giảng viên để đồng hành cùng Thành phố trong xây dựng chính sách, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn và phản biện các vấn đề pháp lý.

TS Lê Trường Sơn giữ thêm cương vị Bí thư Đảng ủy - Ảnh 1.

Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng Trường ĐH Luật TPHCM sau lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ

Nhận nhiệm vụ mới, TS Lê Trường Sơn cho biết việc đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. TS Sơn cam kết cùng tập thể Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là người đứng đầu Nhà trường, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và tự chủ đại học.

Ngay sau lễ công bố, Đảng ủy Trường tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2026. Tính đến tháng 6-2026, Đảng bộ Trường có 20 chi bộ với 450 đảng viên, trong đó 264 đảng viên là sinh viên. 

Dịp này, Đảng ủy Nhà trường cũng khen thưởng 4 chi bộ và 51 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

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