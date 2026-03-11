HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Vũ Luân đầu tư vở cải lương "Lôi Vũ", Minh Dự đóng vai Lỗ Quý

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - NSƯT Vũ Luân đã đầu tư vốn để khởi động vở cải lương kinh điển "Lôi vũ" dành cho lực lượng diễn viên trẻ.


NSƯT Vũ Luân đầu tư vở cải lương "Lôi Vũ", Minh Dự đóng vai Lỗ Quý - Ảnh 1.

NSƯT Vũ Luân và NS Minh Dự

Sự kiện NSND Trần Ngọc Giàu đưa vở cải lương kinh điển Lôi Vũ lên sàn tập những ngày đầu tháng 3-2026 đã thu hút sự chú ý của giới sân khấu. Tác phẩm được chuyển thể từ vở kịch nổi tiếng của nhà văn Tào Ngu (Trung Quốc), được tác giả Quốc Khánh chuyển thể, là một trong những kiệt tác của sân khấu châu Á thế kỷ XX.

Việc đoàn xã hội hóa Vũ Luân dựng lại Lôi Vũ bằng ngôn ngữ cải lương là nỗ lực làm mới một tác phẩm kinh điển mà còn là cuộc thử nghiệm nghệ thuật nhằm khẳng định sức sống của sân khấu truyền thống trong bối cảnh khán giả ngày càng thay đổi.

Từ kiệt tác kịch nói đến thử thách cho dàn diễn viên trẻ của Vũ Luân

Ra đời năm 1934, Lôi Vũ của nhà văn Tào Ngu là bi kịch gia đình nổi tiếng, phản ánh những xung đột đạo đức, quyền lực và thân phận con người trong xã hội phong kiến – tư sản Trung Quốc đầu thế kỷ XX. Tác phẩm từng được dựng thành nhiều phiên bản kịch nói, điện ảnh và truyền hình, trở thành một biểu tượng của sân khấu hiện đại châu Á.

NSƯT Vũ Luân đầu tư vở cải lương "Lôi Vũ", Minh Dự đóng vai Lỗ Quý - Ảnh 2.

NSND Trần Ngọc Giàu trên sàn tâoj, dàn dựng cho các diễn viên vở "Lôi Vũ"

Đưa một kịch bản nặng về tâm lý, xung đột gia đình và bi kịch nhân thân như Lôi Vũ vào sàn diễn cải lương của một đơn vị xã hội hóa là thử thách không nhỏ. Bởi các gương mặt trẻ lâu nay hiếm có cơ hội diễn các vở kinh điển.

Chính vì vậy, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu chọn cách tiếp cận theo hướng giữ nguyên tinh thần bi kịch của nguyên tác, đồng thời khai thác chiều sâu cảm xúc bằng âm nhạc cải lương và nghệ thuật ca – diễn để những diễn viên trẻ được rèn luyện nghề.

Theo ê-kíp sáng tạo, vở diễn sẽ tập trung khắc họa những mối quan hệ chằng chịt giữa các nhân vật – nơi những bí mật gia đình dần được bóc tách như một cơn giông dữ dội đang kéo đến.

Một điểm đáng chú ý của dự án Lôi Vũ lần này là sự hội tụ của nhiều gương mặt cải lương quen thuộc và các diễn viên trẻ như: NSƯT Vũ Luân đảm nhận vai Chu Phác Viên, nhân vật trung tâm của bi kịch gia đình. Với phong cách diễn nội tâm và giọng ca truyền cảm, anh được kỳ vọng khắc họa rõ nét hình ảnh người gia trưởng quyền lực nhưng mang nhiều bí mật quá khứ.

NSƯT Vũ Luân đầu tư vở cải lương "Lôi Vũ", Minh Dự đóng vai Lỗ Quý - Ảnh 3.

NSND Trần Ngọc Giàu phân tích tâm lý nhân vật để các diễn viên thể hiện các vai trong vở "Lôi Vũ" đầy tự tin và cảm xúc

Nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền vào vai Phồn Y, nhân vật mang nhiều day dứt, gắn với những nút thắt quan trọng của câu chuyện; Biện Thy hóa thân Lỗ Tứ Phượng, cô gái mang số phận bi kịch, vừa mạnh mẽ vừa mong manh; Vương Quan Trí vào vai Chu Xung, còn Nguyễn Văn Hợp đảm nhận Chu Bình – hai nhân vật đại diện cho thế hệ trẻ trong gia đình đầy biến động. Nghệ sĩ Bích Trâm vào vai Thị Bình, nhân vật có vai trò then chốt trong việc hé lộ những bí mật quá khứ.; Lê Duy đảm nhận Lỗ Đại Hải, nhân vật mang tính phản kháng mạnh mẽ. 

Đặc biệt, vở diễn có sự góp mặt của Minh Dự trong vai Lỗ Quý. "Minh Dự vốn được khán giả yêu mến bởi lối diễn hài duyên dáng, thông minh. Vai Lỗ Quý trong Lôi Vũ có nhiều đất diễn về tính cách, nếu khai thác tốt sẽ tạo nên những mảng miếng sinh động cho vở diễn. Tôi tin rằng Dự sẽ mang đến những tiếng cười dòn dã cho khán giả, nhưng vẫn giữ được tinh thần của tác phẩm," NSƯT Vũ Luân chia sẻ.

Việc một nghệ sĩ hài tham gia một tác phẩm bi kịch đã tạo nên sự tò mò trong giới chuyên môn. Theo đạo diễn, vai diễn này không phải để gây cười đơn thuần, mà nhằm tạo chiều sâu nhân vật và sự tương phản cảm xúc trong câu chuyện.

NSƯT Vũ Luân đầu tư vở cải lương "Lôi Vũ", Minh Dự đóng vai Lỗ Quý - Ảnh 4.

Ba diễn viên: Vương Quan Trí, Võ Ngọc Quyền và Biện Thuy đều có chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, sẽ hóa thân vào ba tính cách độc đáo trong vở "Lôi Vũ"

Một thử nghiệm đáng chờ đợi của sân khấu cải lương

Đưa Lôi Vũ lên sân khấu cải lương giai đoạn này cũng là cách để khẳng định khả năng tiếp biến của loại hình nghệ thuật truyền thống đang cần khai thác tác phẩm văn học dành cho thế hệ diễn viên trẻ. Cải lương vốn sinh ra từ sự giao thoa văn hóa và luôn có khả năng tiếp nhận những chất liệu mới.

Trong bối cảnh sân khấu đang tìm kiếm những hướng đi mới để thu hút khán giả trẻ, việc lựa chọn một tác phẩm văn học kinh điển, giàu chiều sâu tâm lý như Lôi Vũ cho thấy nỗ lực làm mới ngôn ngữ dàn dựng.

Vở dự kiến hoàn tất dàn dựng và ra mắt khán giả vào tháng 4-2026 tại rạp Công Nhân, hứa hẹn mang đến một cuộc hội ngộ đặc biệt giữa kiệt tác sân khấu châu Á và ngôn ngữ cải lương Việt Nam do thế hệ diễn trẻ thể hiện.

Theo NSƯT Vũ Luân, việc dàn dựng những tác phẩm lớn không chỉ nhằm phục vụ khán giả mà còn là một "trường học sân khấu", nơi nghệ sĩ trẻ có thể rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm dưới sự dìu dắt của NSND Trần Ngọc Giàu.

"Tôi rất mong vở Lôi Vũ lần này sẽ là dịp để các diễn viên trẻ được tỏa sáng. Khi tham gia một tác phẩm kinh điển, các em có cơ hội học hỏi thêm về nghề, từ cách xây dựng nhân vật, cách xử lý tâm lý cho đến kỹ năng ca diễn trên sân khấu" - NSƯT Vũ Luân bày tỏ.


Tin liên quan

NSƯT Vũ Luân: Trở về để "đánh thức" nhịp thở sân khấu

NSƯT Vũ Luân: Trở về để "đánh thức" nhịp thở sân khấu

(NLĐO) – NSƯT Vũ Luân vui khi 2 suất "Ra giêng anh cưới em" tại Nhà hát Kịch TP HCM đã thu hút đông đảo khán giả.

NSƯT Vũ Luân tặng tấm màn nhung mới cho Nhà hát Kịch TP HCM đón xuân

(NLĐO) – Một món quà tết ý nghĩa mà NSƯT Vũ Luân đồng hành cùng Nhà hát Kịch TP HCM trong nỗ lực sáng đèn tại rạp Công Nhân

Vũ Luân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo