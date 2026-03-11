



NSƯT Vũ Luân và NS Minh Dự

Sự kiện NSND Trần Ngọc Giàu đưa vở cải lương kinh điển Lôi Vũ lên sàn tập những ngày đầu tháng 3-2026 đã thu hút sự chú ý của giới sân khấu. Tác phẩm được chuyển thể từ vở kịch nổi tiếng của nhà văn Tào Ngu (Trung Quốc), được tác giả Quốc Khánh chuyển thể, là một trong những kiệt tác của sân khấu châu Á thế kỷ XX.

Việc đoàn xã hội hóa Vũ Luân dựng lại Lôi Vũ bằng ngôn ngữ cải lương là nỗ lực làm mới một tác phẩm kinh điển mà còn là cuộc thử nghiệm nghệ thuật nhằm khẳng định sức sống của sân khấu truyền thống trong bối cảnh khán giả ngày càng thay đổi.

Từ kiệt tác kịch nói đến thử thách cho dàn diễn viên trẻ của Vũ Luân

Ra đời năm 1934, Lôi Vũ của nhà văn Tào Ngu là bi kịch gia đình nổi tiếng, phản ánh những xung đột đạo đức, quyền lực và thân phận con người trong xã hội phong kiến – tư sản Trung Quốc đầu thế kỷ XX. Tác phẩm từng được dựng thành nhiều phiên bản kịch nói, điện ảnh và truyền hình, trở thành một biểu tượng của sân khấu hiện đại châu Á.

NSND Trần Ngọc Giàu trên sàn tâoj, dàn dựng cho các diễn viên vở "Lôi Vũ"

Đưa một kịch bản nặng về tâm lý, xung đột gia đình và bi kịch nhân thân như Lôi Vũ vào sàn diễn cải lương của một đơn vị xã hội hóa là thử thách không nhỏ. Bởi các gương mặt trẻ lâu nay hiếm có cơ hội diễn các vở kinh điển.

Chính vì vậy, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu chọn cách tiếp cận theo hướng giữ nguyên tinh thần bi kịch của nguyên tác, đồng thời khai thác chiều sâu cảm xúc bằng âm nhạc cải lương và nghệ thuật ca – diễn để những diễn viên trẻ được rèn luyện nghề.

Theo ê-kíp sáng tạo, vở diễn sẽ tập trung khắc họa những mối quan hệ chằng chịt giữa các nhân vật – nơi những bí mật gia đình dần được bóc tách như một cơn giông dữ dội đang kéo đến.

Một điểm đáng chú ý của dự án Lôi Vũ lần này là sự hội tụ của nhiều gương mặt cải lương quen thuộc và các diễn viên trẻ như: NSƯT Vũ Luân đảm nhận vai Chu Phác Viên, nhân vật trung tâm của bi kịch gia đình. Với phong cách diễn nội tâm và giọng ca truyền cảm, anh được kỳ vọng khắc họa rõ nét hình ảnh người gia trưởng quyền lực nhưng mang nhiều bí mật quá khứ.

NSND Trần Ngọc Giàu phân tích tâm lý nhân vật để các diễn viên thể hiện các vai trong vở "Lôi Vũ" đầy tự tin và cảm xúc

Nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền vào vai Phồn Y, nhân vật mang nhiều day dứt, gắn với những nút thắt quan trọng của câu chuyện; Biện Thy hóa thân Lỗ Tứ Phượng, cô gái mang số phận bi kịch, vừa mạnh mẽ vừa mong manh; Vương Quan Trí vào vai Chu Xung, còn Nguyễn Văn Hợp đảm nhận Chu Bình – hai nhân vật đại diện cho thế hệ trẻ trong gia đình đầy biến động. Nghệ sĩ Bích Trâm vào vai Thị Bình, nhân vật có vai trò then chốt trong việc hé lộ những bí mật quá khứ.; Lê Duy đảm nhận Lỗ Đại Hải, nhân vật mang tính phản kháng mạnh mẽ.

Đặc biệt, vở diễn có sự góp mặt của Minh Dự trong vai Lỗ Quý. "Minh Dự vốn được khán giả yêu mến bởi lối diễn hài duyên dáng, thông minh. Vai Lỗ Quý trong Lôi Vũ có nhiều đất diễn về tính cách, nếu khai thác tốt sẽ tạo nên những mảng miếng sinh động cho vở diễn. Tôi tin rằng Dự sẽ mang đến những tiếng cười dòn dã cho khán giả, nhưng vẫn giữ được tinh thần của tác phẩm," NSƯT Vũ Luân chia sẻ.

Việc một nghệ sĩ hài tham gia một tác phẩm bi kịch đã tạo nên sự tò mò trong giới chuyên môn. Theo đạo diễn, vai diễn này không phải để gây cười đơn thuần, mà nhằm tạo chiều sâu nhân vật và sự tương phản cảm xúc trong câu chuyện.

Ba diễn viên: Vương Quan Trí, Võ Ngọc Quyền và Biện Thuy đều có chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, sẽ hóa thân vào ba tính cách độc đáo trong vở "Lôi Vũ"

Một thử nghiệm đáng chờ đợi của sân khấu cải lương

Đưa Lôi Vũ lên sân khấu cải lương giai đoạn này cũng là cách để khẳng định khả năng tiếp biến của loại hình nghệ thuật truyền thống đang cần khai thác tác phẩm văn học dành cho thế hệ diễn viên trẻ. Cải lương vốn sinh ra từ sự giao thoa văn hóa và luôn có khả năng tiếp nhận những chất liệu mới.

Trong bối cảnh sân khấu đang tìm kiếm những hướng đi mới để thu hút khán giả trẻ, việc lựa chọn một tác phẩm văn học kinh điển, giàu chiều sâu tâm lý như Lôi Vũ cho thấy nỗ lực làm mới ngôn ngữ dàn dựng.

Vở dự kiến hoàn tất dàn dựng và ra mắt khán giả vào tháng 4-2026 tại rạp Công Nhân, hứa hẹn mang đến một cuộc hội ngộ đặc biệt giữa kiệt tác sân khấu châu Á và ngôn ngữ cải lương Việt Nam do thế hệ diễn trẻ thể hiện.

Theo NSƯT Vũ Luân, việc dàn dựng những tác phẩm lớn không chỉ nhằm phục vụ khán giả mà còn là một "trường học sân khấu", nơi nghệ sĩ trẻ có thể rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm dưới sự dìu dắt của NSND Trần Ngọc Giàu.

"Tôi rất mong vở Lôi Vũ lần này sẽ là dịp để các diễn viên trẻ được tỏa sáng. Khi tham gia một tác phẩm kinh điển, các em có cơ hội học hỏi thêm về nghề, từ cách xây dựng nhân vật, cách xử lý tâm lý cho đến kỹ năng ca diễn trên sân khấu" - NSƯT Vũ Luân bày tỏ.



