Vùng miền Đồng bằng kết nối

TTH Group đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực với Trường Đại học Cửu Long

Tin - ảnh: VĂN DÔ

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long là trường đào tạo đa ngành nghề, có 39 ngành với khoảng 90 chuyên ngành đào tạo đại học chính quy

Chiều ngày 10-4, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần TTH Group về việc hướng nghiệp, hỗ trợ kinh phí đào tạo và tuyển dụng sau tốt nghiệp đối với sinh viên Khối Khoa học sức khỏe của Trường Đại học Cửu Long.

TTH Group đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực với Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi ký kết

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Chiến, Trợ lý Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Phát triển nhân lực, Tổng Công ty Cổ phần TTH Group; ông Tạ Hữu Quang, Trưởng Ban Phát triển Nhân lực Miền nam, Công ty Cổ phần TTH Group; cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và hơn 300 sinh viên đại diện sinh viên Khoa Khoa học sức khỏe cùng tham dự.

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ vui mừng chào đón đoàn đại biểu của Công ty Cổ phần TTH Group đến thăm và làm việc với Trường.

Nhà giáo ưu tú cho biết Trường Đại học Cửu Long là trường đào tạo đa ngành nghề, có 39 ngành với khoảng 90 chuyên ngành đào tạo đại học chính quy thuộc 4 lĩnh vực gồm: Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn, Kinh tế tài chính, Kỹ thuật công nghệ.

Được biết, TTH Group là một trong những Tập đoàn lớn mạnh về lĩnh vực y khoa. Hôm nay, Trường Đại học Cửu Long vinh dự được kết nối và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần TTH Group. Thời gian tới, hy vọng hai đơn cùng hợp tác phát triển, góp phần phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Sau khi trao đổi, 2 bên đã thống nhất ký bản ghi nhớ hợp tác với nội dung sau: phối hợp hướng nghiệp, hỗ trợ kinh phí đào tạo và tuyển dụng sau tốt nghiệp đối với sinh viên Khối Khoa học sức khỏe của Trường Đại học Cửu Long.

TTH Group đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực với Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi làm việc

Công ty Cổ phần TTH Group có nhu cầu hướng nghiệp, đào tạo nhân lực y tế cho 236 nhân sự là sinh viên Khối Khoa học Sức khỏe, gồm: Bác sĩ Y khoa (63 sinh viên), Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt (2 sinh viên), Bác sĩ Y học cổ truyền ( 25 sinh viên), Cử nhân hộ Sinh (11 sinh viên), Cử nhân Điều dưỡng (100 sinh viên), Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng (25 sinh viên), Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học (5 sinh viên), Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm y học (5 sinh viên).

Về chế độ chính sách, sinh viên theo học theo đơn đặt hàng được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí là 2.000.000 đồng/tháng (đối với sinh viên các ngành hệ cử nhân); 3.000.000 đồng/tháng (đối với sinh viên các ngành bác sỹ).

TTH Group đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực với Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 3.

TTH Group đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực với Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 4.

Hai bên thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Hỗ trợ 100% học phí theo quy định của cơ sở đào tạo. Riêng, đối với sinh viên học Bác sĩ Y khoa, Bác sĩ Răng - Hàm- Mặt và Bác sĩ Y học cổ truyền được tiếp tục hỗ trợ học phí sau đại học các chuyên khoa và các chứng chỉ/chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục có liên quan đến phát triển chuyên môn.

Mức thu nhập khi về làm việc tại công ty: Theo khung lương của bệnh viện tại thời điểm có bằng tốt nghiệp. Mức tổng thu nhập hiện nay đối với các vị trí điều dưỡng, kỹ thuật viên: dao động từ 10.000.000 đồng/tháng đến 15.000.000 đồng/tháng (tùy theo vị trí); đối với bác sĩ: dao động từ 20.000.000 đồng/tháng đến 120.000.000 đồng/tháng (tùy theo vị trí).

TTH Group đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực với Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 5.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe

Sinh viên theo đơn đặt hàng có nghĩa vụ học tập tốt và ra trường đảm bảo đúng thời gian quy định. Cam kết thời gian làm việc sau đào tạo 15 năm (đối với đối với các ngành hệ cử nhân), 25 năm (đối với các ngành hệ bác sĩ).

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết: Được thành lập từ năm 2002, trải qua chặng đường 24 năm xây dựng và phát triển, TTH Group đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một tập đoàn Y khoa với một chuỗi các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa và các công ty thành viên hoạt động liên quan đến ngành y tế.

Năm 2026, TTH group đã thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng mới 10 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trải dài từ Bắc vào Nam. Trong đó có dự án Bệnh viện Đa khoa TTH Vĩnh Long có trụ sở tại phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường bệnh, tiêu chuẩn quốc tế, tổng mức đầu tư khoảng gần 1.000 tỉ đồng.

Góp một phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Ông Nguyễn Văn Chiến còn cho rằng để có nguồn nhân lực y tế phục vụ cho việc xây dựng và phát triển bền vững bệnh viện, TTH Group có mặt tại Trường Đại học Cửu Long để ký kết hợp tác tư vấn hướng nghiệp và đặt hàng đào tạo nhân lực đối với các ngành như: Bác sĩ y khoa, bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, bác sĩ Y học cổ truyền, Cử nhân Hộ sinh, Điều dưỡng, Phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Xét nghiệm.

"Chúng tôi mong muốn rằng sau buổi lễ ký kết này có thật nhiều bạn sinh viên biết đến và tham gia chương trình tài trợ học phí, bảo trợ việc làm này của chúng tôi; mỗi bạn sinh viên tham gia chương trình trao học bổng, bảo trợ việc làm này có một điều kiện học tập tốt nhất, sau khi ra trường, tiếp tục được đào tạo nâng cao, được bố trí việc làm ổn định, lâu dài và có thu nhập đúng với năng lực của bản thân, đóng góp một phần nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh" – ông Chiến bày tỏ.


Hơn 7.000 học sinh trải nghiệm tại Trường Đại học Cửu Long trong ngày 22-3

Hơn 7.000 học sinh trải nghiệm tại Trường Đại học Cửu Long trong ngày 22-3

(NLĐO) - Nhiều học sinh tỏ ra rất hào hứng và thích thú khi tham gia hoạt động hoạt động trải nghiệm tại Trường Đại học Cửu Long

Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh hợp tác với các đối tác tại Nhật Bản

(NLĐO) - Dịp này, Trường Đại học Cửu Long phối hợp cùng đoàn công tác đến từ Nhật Bản tổ chức buổi giao lưu văn hóa nghệ thuật

Trường Đại học Cửu Long quan hệ hợp tác với các đối tác ở Hàn Quốc

(NLĐO) - Buổi làm việc mở ra cơ hội cho Trường Đại học Cửu Long tiếp cận và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đối tác ở Hàn Quốc

