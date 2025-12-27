HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Từ 1-1-2026, người lao động có thể vay 200 triệu đồng để tự tạo việc làm

MAI CHI

(NLĐO)- Lãi suất vay vốn đối với người lao động bằng 127% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định

Theo Nghị định 338/2025 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026), người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc được hưởng chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Mức vay vốn tối đa tăng gấp đôi

Mức vay tối đa đối với người lao động từ 1-1-2026 là 200 triệu đồng, gấp đôi hạn mức cho vay tối đa so với quy định hiện hành.

Căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận thống nhất với đối tượng vay vốn để xem xét, quyết định mức vay cụ thể.

Từ 1-1-2026, người lao động có thể vay vốn lên đến 200 triệu để tự tạo việc làm - Ảnh 1.

Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh TP HCM trao vốn vay cho người lao động

Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định mức vay tối đa cao hơn mức vay quy định đối với nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thời hạn vay vốn tối đa là 120 tháng. Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng về thời hạn vay vốn.

Lãi suất vay vốn bằng 127% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Riêng một số đối tượng lao động dưới đây sẽ được hưởng mức lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định:

- Người lao động là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo;

- Người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ;

- Người lao động là người khuyết tật;

- Người lao động trong hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng;

- Người lao động vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo; người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ;

- Đối tượng khác do Chính phủ quyết định căn cứ tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu cho vay vốn giải quyết việc làm.

Thủ tục giải quyết vay vốn

Người lao động có nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm nộp hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết quả phê duyệt cho vay.

Ngân hàng này cũng sẽ hướng dẫn chi tiết về hồ sơ vay vốn, thủ tục cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đảm bảo thuận lợi, linh hoạt.

người lao động vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội vay lãi suất thấp hỗ trợ tạo việc làm
