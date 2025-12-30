HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Từ 1-2026, trường học từ cấp THCS ở TPHCM hạn chế dùng điện thoại giờ ra chơi

Đặng Trinh

(NLĐO)- Khoảng 97,98% phụ huynh đồng thuận. Trên 70% học sinh đồng ý nếu có hoạt động thay thế hấp dẫn việc học sinh hạn chế dùng điện thoại giờ ra chơi

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị sơ kết thí điểm và triển khai thực hiện xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạn chế điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các trường học trên địa bàn TP HCM, tổ chức chiều 30-12.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, từ tháng 10-2025, mô hình hạn chế điện thoại giờ ra chơi được Sở GD-ĐT TP thí điểm tại 16 trường.

Sau 2 tháng, môi trường học đường và hành vi của học sinh có sự chuyển biến rõ rệt. Giờ ra chơi tại nhiều trường trở nên sôi nổi hơn, tăng tương tác trực tiếp. Tình trạng học sinh sử dụng điện thoại thụ động, đơn lẻ dần giảm. Nhiều hoạt động nhóm được các trường tổ chức như nhóm vận động gồm các trò chơi tập thể, đá cầu, thể thao; nhóm văn nghệ tổ chức phát thanh học đường, diễn văn nghệ theo chủ đề; nhóm học thuật chú trọng đọc sách, giao lưu tại thư viện; nhóm sáng tạo thu hút học sinh chơi cờ, làm thủ công.

Kết quả khảo sát cho thấy hơn 80% học sinh tham gia ít nhất một hoạt động. Khoảng 97,98% phụ huynh đồng thuận với chủ trương này. Trên 70% học sinh đồng ý hạn chế điện thoại nếu có hoạt động thay thế hấp dẫn. Việc này góp phần giảm lối sống ít vận động, tạo thói quen giao tiếp trực tiếp và tinh thần hợp tác.

Từ 1-2026, toàn trường học từ THCS ở TPHCM sẽ hạn chế dùng điện thoại giờ ra chơi với học sinh - Ảnh 1.

Giờ ra chơi không sử dụng điện thoại tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình- TPHCM

Tại hội nghị, dựa trên những kế hoạch đã đạt được sau khi tổ chức thí điểm, từ tháng 1-2026, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP sẽ triển khai đại trà việc hạn chế điện thoại vào giờ ra chơi.

Đối tượng thực hiện là các trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; Trung tâm GDTX, trung tâm GDNN - GDTX.

Từ 1-2026, toàn trường học từ THCS ở TPHCM sẽ hạn chế dùng điện thoại giờ ra chơi - Ảnh 2.Thi học sinh giỏi quốc gia THPT: Sự cố bất thường phải báo cáo ngay bằng điện thoại

(NLĐO)- Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-12-2025 vời nhiêu điểm mới

Trước khi triển khai, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường phổ biến, tuyên truyền chủ trương đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Trường học phải tổ chức khảo sát lấy ý kiến học sinh về các nhóm hoạt động được triển khai vào giờ ra chơi. Bên cạnh đó, các trường phải có kế hoạch xây dựng môi trường lành mạnh, hạn chế điện thoại giờ ra chơi bằng 3 nhóm hoạt động thay thế gồm hoạt động vận động, hoạt động tĩnh và hoạt động có nhu cầu sử dụng điện thoại...

Sau thời gian thí điểm, Sở GD-ĐT TP HCM nhận định việc triển khai vẫn gặp một số khó khăn. Một bộ phận nhỏ học sinh vẫn còn thói quen sử dụng điện thoại cho mục đích cá nhân; cơ sở vật chất, sân trường tại một số đơn vị còn hạn chế; kinh phí và vật tư tổ chức hoạt động cũng là bài toán khó. Ngoài ra, sự đồng thuận của phụ huynh mang tính quyết định. Các trường cần thiết kế hoạt động phù hợp điều kiện thực tế, đồng thời theo dõi và đánh giá thường xuyên.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết việc hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi không mang tính cấm đoán, mà nhằm định hướng hành vi tích cực, tăng tương tác trực tiếp, vận động thể chất và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh.

