Giáo dục

Vẫn có học sinh được dùng điện thoại ở trường sau quy định hạn chế, vì sao?

Đặng Trinh

(NLĐO) - Học sinh có nhu cầu sử dụng điện thoại cho mục đích học tập và các nhu cầu khác được tổ chức theo nhóm, ở khu vực riêng, phải được giáo viên cho phép

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM cho biết theo kế hoạch thí điểm thực hiện xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM. Sở sẽ có các lộ trình cụ thể để triển khai. 

Theo đó, ở giai đoạn đầu tiên (từ tháng 10-2025): Thực hiện thí điểm tại 16 cơ sở giáo dục thuộc 16 cụm chuyên môn.

Danh sách 16 trường thực hiện thí điểm, như sau:

Vẫn có những trường hợp học sinh được dùng điện thoại sau quy định hạn chế, vì sao? - Ảnh 1.

16 cơ sở giáo dục thực hiện thí điểm

Sở GD-ĐT TP yêu cầu các đơn vị phổ biến, tuyên truyền chủ trương thực hiện xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh tại đơn vị.

Theo Sở GD-ĐT, sau thời gian thực hiện thí điểm sẽ tổ chức đánh giá tính khả thi, hiệu quả của các mô hình, làm cơ sở rút kinh nghiệm, điều chỉnh và nhân rộng mô hình ra toàn TP. Sở cũng yêu cầu các đơn vị thí điểm chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch. Bảo đảm có sự tham gia đóng góp ý kiến của học sinh và sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ từ cha mẹ học sinh. Quá trình thí điểm phải được theo dõi, đánh giá, báo cáo để rút kinh nghiệm.

Trong quá trình triển khai, sở quy định các nhà trường tổ chức lấy ý kiến khảo sát của tất cả học sinh về các hoạt động mà các em mong muốn được tham gia trong giờ ra chơi. 

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại đơn vị. Kế hoạch đảm bảo đầy đủ các nội dung: Mục tiêu, nội dung thực hiện, hình thức thực hiện, nguồn lực, thời gian, phân công nhiệm vụ, lực lượng phối hợp thực hiện...

Vẫn có những trường hợp học sinh được dùng điện thoại sau quy định hạn chế, vì sao? - Ảnh 2.

Sân trường Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa) thành sân khấu âm nhạc acoustic mỗi giờ ra chơi sau quy định hạn chế học sinh dùng điện thoại

Trong quá trình xây dựng kế hoạch cần chú ý thiết kế hoạt động trong giờ ra chơi theo 3 nhóm cơ bản sau: Nhóm 1 (hoạt động vận động): Học sinh tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thể thao, trò chơi, văn nghệ... Nhóm 2 (hoạt động tĩnh): Học sinh lựa chọn hoạt động yên tĩnh (cờ vua, đọc sách, vẽ tranh...), hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn tại chỗ (ghế đá, vườn hoa, góc yên tĩnh...). Nhóm 3: Học sinh có nhu cầu sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử cho mục đích học tập và các nhu cầu giải trí khác (tổ chức theo nhóm và phải được sự cho phép của giáo viên; sử dụng ở khu vực quy định). Nhà trường tôn trọng sự lựa chọn của học sinh. Tuy nhiên, cần đảm bảo không sử dụng điện thoại đi động hoặc thiết bị điện tử cho mục đích cá nhân thụ động, đơn lẻ, tách biệt trong giờ ra chơi.

Vẫn có những trường hợp học sinh được dùng điện thoại sau quy định hạn chế, vì sao? - Ảnh 3.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa)

Bên cạnh đó, cần thực hiện linh hoạt các mô hình, phương án, nội quy, quy trình quản lý điện thoại di động, thiết bị điện tử phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi của đơn vị đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Theo lộ trình triển khai của Sở GD-ĐT TP HCM, thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 10 đến 12-2025: 16 cơ sở giáo dục triển khai và thực hiện thí điểm tại đơn vị. Từ tháng 1-2026: Các đơn vị báo cáo kết quả bước đầu, những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm. Sở GD-ĐT tổng hợp số liệu, đánh giá chung, thực hiện các điều chỉnh, hướng dẫn bổ sung (nếu có) cho giai đoạn tiếp theo. 

