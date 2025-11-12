Thi học sinh giỏi quốc gia THPT: Sự cố bất thường phải báo cáo ngay bằng điện thoại

Bộ GD-ĐT vừa công bố chi tiết quy chế, lịch thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 với nhiều điểm mới.

Theo đó, lịch thi cụ thể như sau: Trong ngày 25-12-2025: Thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn tin học.

Ngày 26-12-2025: Thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học; Thi nói các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn tin học.

Theo Bộ GD-ĐT, đề thi sẽ chuyển giao qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ; việc tiếp nhận và in sao đề thi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT gửi tới các đơn vị trước ngày 15-12-2025. Trường hợp phải sử dụng đề thi dự bị, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định và thông báo lịch thi, hướng dẫn việc sử dụng đề thi dự bị.

Bộ GD-ĐT có những quy định riêng đối với tổ chức thi học sinh giỏi các môn tin học, ngoại ngữ

Trước ngày 16-12-2025, Bộ GD-ĐT sẽ thông báo cho các đơn vị dự thi về việc tổ chức các hội đồng coi thi và điều động nhân sự tham gia các hội đồng coi thi.

Riêng đối với môn thi tin học và ngoại ngữ, Bộ GD-ĐT quy định bố trí giám thị coi thi môn tin học là giảng viên, giáo viên đang giảng dạy môn tin học; giám thị coi thi môn ngoại ngữ là giảng viên, giáo viên đang giảng dạy môn ngoại ngữ. Để bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình coi thi môn ngoại ngữ, mỗi phòng thi có ít nhất một giám thị trong phòng là giảng viên, giáo viên đang giảng dạy hoặc hiểu được môn ngoại ngữ của phòng thi đó.

Trước 15 ngày so với ngày thi, nếu chưa nhận được giấy thi, túi đựng bài thi, đơn vị dự thi nơi đặt hội đồng coi thi phải liên hệ với Bộ GD-ĐT thông qua Cục Quản lý Chất lượng để xử lý kịp thời. Đơn vị dự thi nơi đặt hội đồng coi thi phải chuẩn bị đầy đủ nguồn điện dự phòng bảo đảm công suất và điện áp, đường truyền Internet dự phòng hoạt động tốt phục vụ cho việc tổ chức thi.

Bộ GD-ĐT cũng quy định khai mạc hội đồng coi thi ngày vào 24-12-2025. Trong ngày này, các đơn vị tổ chức họp hội đồng coi thi. Tập trung thí sinh để phổ biến quy chế thi và các văn bản có liên quan tới kỳ thi. Quy định về trách nhiệm của thí sinh; quy định về các tài liệu và vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi; danh sách thí sinh trong phòng thi. Tổ chức cho thí sinh thi thử bài thi nói các môn ngoại ngữ, việc thi thử hoàn thành trước 16 giờ. Các đơn vị tự chuẩn bị đề thi nói để thí sinh thi thử hoặc cho thí sinh giới thiệu về bản thân.

"Trong hai ngày diễn ra kỳ thi, trong trường hợp xảy ra sự cố bất thường phải báo cáo ngay bằng điện thoại, kèm văn bản gửi qua email"- Bộ GD-ĐT nêu rõ.