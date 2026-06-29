Từ 1-7: Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp BHXH

Từ ngày 1-7, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, nổi bật là tăng lương cơ sở, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và đưa hợp đồng lao động điện tử vào áp dụng.



Hàng triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận mức mới

Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định 161/2026, từ ngày 1-7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Mức lương này là căn cứ để tính tiền lương theo bảng lương, phụ cấp, hoạt động phí, sinh hoạt phí và các khoản hưởng theo quy định.

Đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức; người lao động hưởng lương theo Nghị định 204/2004; lực lượng vũ trang; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và một số nhóm khác theo quy định.

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng 8%

Theo Nghị định 162/2026, từ ngày 1-7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8% so với mức hưởng của tháng 6-2026.

Riêng người nghỉ hưu hoặc hưởng trợ cấp trước ngày 1-1-1995, sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh.

Cụ thể, người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống được tăng thêm 300.000 đồng mỗi tháng. Trường hợp hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương hưu và trợ cấp sau điều chỉnh sẽ là căn cứ để tính các lần điều chỉnh tiếp theo theo quy định.

Đáng chú ý, người nghỉ hưu trước ngày 1-1-1995 có mức hưởng thấp là nhóm được hỗ trợ hai lần trong đợt điều chỉnh này, gồm tăng chung 8% và tiếp tục được nâng mức hưởng nếu vẫn dưới ngưỡng quy định.

Chính thức áp dụng hợp đồng lao động điện tử

Từ ngày 1-7, các nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo Nghị định 337/2025 chính thức được đưa vào vận hành, thay thế dần hợp đồng giấy trong quản trị nhân sự và giải quyết thủ tục hành chính.

Để giao kết hợp đồng lao động điện tử, người lao động và người sử dụng lao động phải đáp ứng các điều kiện về giấy tờ định danh theo quy định, đồng thời sử dụng chữ ký số và dịch vụ cấp dấu thời gian theo pháp luật về giao dịch điện tử.