Lương cơ sở, lương hưu đồng loạt tăng từ ngày 1-7-2026

Chiều 18-6, tại họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Trần Thị Thái cho biết trong quý II, Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Lương cơ sở và lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng đồng loạt tăng từ ngày 1-7-2026



Bên cạnh đó, Bộ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng và các thông tư hướng dẫn.

Được biết, Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng. Quy định này sẽ thay thế mức lương cơ sở hiện hành đang được áp dụng theo quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP (hiện đang là 2.340.000 đồng/tháng và áp dụng từ ngày 1-7-2024 đến nay).

Mức lương cơ sở tại Nghị định 161/2026/NĐ-CP dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các đối tượng quy định tại điều 2 của nghị định này; căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Còn tại Nghị định số 162/2026 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026), mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đang hưởng của tháng 6-2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%. Mức hưởng sau điều chỉnh là căn cứ để tính toán cho các lần điều chỉnh tiếp theo theo quy định.

Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và các chế độ trợ cấp hằng tháng. Việc tăng 8% lương hưu, trợ cấp lần này làm tăng chi ngân sách và quỹ BHXH khoảng 10.773 tỉ đồng so với năm 2025.