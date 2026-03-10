HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nghiên cứu phương án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đi ngầm qua khu Nhà Rồng - Khánh Hội

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu hoàn thiện phương án tuyến và vị trí các công trình của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, trình phê duyệt trong tháng 3-2026

Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường liên quan phương án tuyến và vị trí các công trình của dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Xem xét phương án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ đi ngầm qua khu Nhà Rồng - Khánh Hội - Ảnh 1.

TPHCM yêu cầu các đơn vị nghiên cứu phương án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đi ngầm qua khu Nhà Rồng - Khánh Hội - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo thông báo, sau khi nghe báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và ý kiến của các đơn vị liên quan tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Công ty Đầu tư - Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed hoàn thiện phương án tuyến cũng như vị trí các công trình trên tuyến của dự án.

Việc hoàn thiện phương án cần tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đơn vị tham dự cuộc họp, đồng thời bảo đảm phù hợp với Nghị định 123/2025 và Nghị định 67/2026 liên quan đến quản lý, quy hoạch và triển khai các dự án hạ tầng giao thông. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, các cơ quan liên quan sẽ tiến hành thẩm định và trình UBND TPHCM xem xét, quyết định trong tháng 3-2026.

Lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu trong quá trình hoàn thiện phương án tuyến, phải bảo đảm các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án đường sắt; đồng thời nghiên cứu các giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân dọc tuyến.

Bên cạnh đó, phương án tuyến cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm khoảng cách an toàn, giảm thiểu tác động đến các công trình hiện hữu cũng như các dự án dự kiến triển khai thời gian tới. Trong đó, một số khu vực quan trọng là không gian ngầm Công viên 23 Tháng 9, khu vực Nhà Rồng – Khánh Hội cùng các công trình hạ tầng giao thông khác như cầu, tuyến đường và hệ thống công trình kỹ thuật liên quan.

Đối với khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội, UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị nghiên cứu phương án bố trí đoạn tuyến đi ngầm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến không gian cảnh quan và các công trình hiện hữu. Bên cạnh đó, cần xem xét bố trí điểm chuyển tiếp từ đoạn tuyến đi ngầm lên đoạn tuyến đi trên mặt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, kết hợp sắp xếp vị trí nhà ga phù hợp với định hướng quy hoạch đô thị và yêu cầu khai thác vận hành của tuyến đường sắt trong tương lai.

TPHCM Đường sắt tốc độ cao Bến Thành đường sắt Bến Thành - Cần Giờ khu Nhà Rồng - Khánh Hội
