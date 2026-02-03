HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Từ 15-2, khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc thực hiện ra sao?

MAI CHI

(NLĐO) - Doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc hay chuyển sang làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn

Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Theo thông tư số 56/2025/TT-BYT (hiệu lực từ ngày 15-2), việc tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc thuộc các đối tượng nêu trên được thực hiện như sau:

Tin liên quan

Khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên - lao động

Khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên - lao động

LĐLĐ huyện Bình Chánh, TP HCM ngày 16-6 đã phối hợp Công ty CP Bệnh viện Y Dược Sài Gòn và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart tổ chức khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 1.195 đoàn viên - lao động tại Công ty CP Sản xuất Giày Khải Hoàn (xã Tân Kiên).

Nâng cao vai trò của Công đoàn trong công tác an toàn - vệ sinh lao động

(NLĐO) - Công tác an toàn - vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất là vấn đề mà tổ chức Công đoàn luôn luôn coi trọng

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

(NLĐO) - Người lao động mắc bệnh nghề nghiệp được hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng và hưởng chế độ BHXH theo quy định mới.

    Thông báo