Từ 15-2, khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc thực hiện ra sao?

Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Theo thông tư số 56/2025/TT-BYT (hiệu lực từ ngày 15-2), việc tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc thuộc các đối tượng nêu trên được thực hiện như sau: