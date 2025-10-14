HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Từ 2 con gà con đến 14 năm tù

Trần Thái

(NLĐO) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ quanh chuyện "2 con gà con bị chết", người đàn ông trong cơn say rượu cầm dao đâm chị vợ và hàng xóm trọng thương.

Mới đây, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM vừa bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Lê Tấn Điều (SN 1989; quê An Giang) về tội "Giết người".

Nội dung vụ án thể hiện, Lê Tấn Điều và T. sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, có một con gái chung sinh năm 2022. Khi con gái 2 tháng tuổi, cuộc sống giữa 2 người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. T. bỏ về nhà chị ruột tên H. ở, Điều nhiều lần qua năn nỉ vợ về nhưng không thành.

Sáng 27-4-2024, do con gái bị bệnh, Điều đạp xe chở con đến nhà bà H. để nhờ người đưa đi khám. Không gặp được ai giúp, Điều gửi con lại nhà anh trai, rồi sang nhà người quen bên kia con kênh để uống rượu.

- Ảnh 1.

Bị cáo tại phiên toà sơ thẩm - Ảnh: Văn Vũ

Sau khi ngà ngà say, Điều quay lại nhà chị vợ nằm võng nghỉ, bị bà H. nghi đập chết gà nên lớn tiếng mắng. Điều cãi lại, rồi bỏ đi uống rượu tiếp. Trong cơn say, hắn buông lời đe dọa "sẽ giết bất cứ ai dám lấy hay gả vợ của mình".

Nhớ lại lời mắng mỏ chuyện "đập gà", Điều nổi cơn tức giận, chạy xe trở lại nhà bà H. để "nói cho ra lẽ". Điều chất vấn chị vợ: "Tôi giết gà chị, chị thường tôi nhiều quá!". Bà H. đáp: "Có 2 con gà con mà thường gì đâu".

Bấy giờ, Điều cầm lấy con dao để trên bàn, đâm thẳng vào lưng, vai bà H. Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy ra mé kênh, bị hắn đuổi theo, nắm tóc, tiếp tục đâm thêm nhát nữa vào vùng đầu. May mắn, bà H. vùng vẫy, bơi qua sông thoát thân.

Tiếng kêu cứu của bà H. khiến bà Á, người hàng xóm cách đó khoảng 30 m, chạy ra. Khi bà hô hoán: "Làng xóm ơi, nó giết chị em rồi!", Điều quay phắt lại, lao tới đâm bà Á liên tiếp 5 nhát dao vào ngực, bụng và tay khiến bà gục ngã bất tỉnh.

Chỉ khi ông Đ., hàng xóm bên sông, hét lớn: "Mày không buông ra tao qua đập mày chết", Điều mới dừng tay, bỏ đi. Sau khi gây án, Điều cầm dao bơi qua kênh lấy xe đạp, định đạp tới UBND xã đầu thú. Tuy nhiên, lực lượng Công an xã nhận được tin báo, đã kịp thời chặn lại và đưa hắn về trụ sở làm việc.

Bà H. và bà Á được người dân đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị. Bà H. bị thương tích 2%, còn bà Á bị thương tích 23%. Tuy nhiên, ra toà cả hai không yêu cầu bồi thường.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Tấn Điều khai nhận toàn bộ hành vi, biện minh rằng do say rượu, bị kích động và mất kiểm soát.

Tháng 3-2025, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Giết người".

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, bị cáo hoàn toàn nhận thức được hành vi nguy hiểm của mình, muốn tước đoạt mạng sống người bị hại và việc người bị hại không chết là nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có hành vi thể hiện thái độ xem thường pháp luật, bất chấp hậu quả và xem nhẹ tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. 

Do đó, cần thiết phải xử một mức án nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời nhất định mới đảm bảo được tính răn đe, giáo dục đối với bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

