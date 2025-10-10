HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Một năm trốn chạy của nam thanh niên giết người sau va chạm giao thông

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Từ va chạm nhỏ dẫn đến hành hung, Phạm Công Đạt tại Đà Nẵng phải sống chui lủi hơn 1 năm trước khi tự nguyện ra đầu thú vì tội “giết người”.

Ngày 9-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã vận động một thanh niên ra đầu thú sau khi gây án với tội danh "giết người".

Theo đó, đối tượng đầu thú là Phạm Công Đạt (SN 2000, trú tại TP Đà Nẵng). Đạt đầu thú về hành vi "giết người" xảy ra vào ngày 18-9-2024 tại khu vực giữa kiệt 54 Lê Văn Thứ (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Cái giá của một phút nóng giận: Nam thanh niên đầu thú sau hơn một năm trốn chạy - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vận động Phạm Công Đạt ra đầu thú thành công

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 18-9-2024, trong lúc điều khiển xe mô tô chở bạn gái, Đạt suýt va chạm với xe của một thanh niên tên Trần Văn Hoàng. Sau va chạm, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Lúc này, Đạt gọi điện cho Nguyễn Tấn Thắng (SN 1994, trú phường Sơn Trà) đến "giúp đỡ". Khi Thắng mang theo một cây gậy bóng chày đến hiện trường, cả hai đã cùng nhau đuổi theo và tấn công Hoàng.

Kết quả, nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi gây án, Đạt rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Nhờ sự kiên trì vận động của Phòng Cảnh sát hình sự, Đạt đã đến đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội với mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Công Đạt để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Qua vụ việc, cơ quan Công an kêu gọi người dân, nhất là giới trẻ, hãy kiềm chế cảm xúc, sống văn minh, ứng xử có trách nhiệm để cùng xây dựng xã hội an toàn, bình yên.

    Thông báo