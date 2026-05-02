Thời sự

Từ 30-4, Chính phủ hỗ trợ 400.000 smartphone cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 777 ngày 30-4 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030.

Chính phủ sẽ hỗ trợ 400.000 smartphone cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (Ảnh minh hoạ:VGP)

Chính phủ sẽ hỗ trợ 400.000 smartphone cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (Ảnh minh hoạ:VGP)

Mục tiêu chung của Chương trình là cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 (Chương trình) nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Về hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu 100% địa bàn sau đây được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.

Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc, Chương trình phấn đấu 100% đối tượng sử dụng theo quy định được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc.

Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập, phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất.

Phấn đấu 100% các đối tượng chính sách đặc biệt sau đây có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất: Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cả điểm trường); trạm y tế xã (bao gồm cả điểm y tế/điểm trạm y tế xã); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Chương trình cũng đặt mục tiêu phấn đấu 100% điểm cộng đồng tại địa bàn sau đây chưa được cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp: Thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn lại; thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12-9-2021 và trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước trong các chương trình khác từ ngày 1-1-2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ trên.

Thời gian thực hiện Chương trình từ ngày 30-4-2026 đến hết ngày 31-12-2030.

Nông nghiệp số hóa để tạo kỳ tích 100 tỉ USD

Nông nghiệp số hóa để tạo kỳ tích 100 tỉ USD

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt 100 tỉ USD trong tương lai

Giá khoai lang lao dốc, còn 5.000 đồng/kg, nông dân thua lỗ nặng

(NLĐO) - Đang vào vụ thu hoạch cao điểm nhưng khoai lang tại tỉnh Gia Lai rớt giá thê thảm, chỉ còn 5.000 đồng/kg khiến nhiều người điêu đứng.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên - lao động và cộng đồng

(NLĐO) - Nơi đây sẽ tổ chức các lớp học kỹ năng số miễn phí cho đoàn viên - lao động và nhân dân, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương

