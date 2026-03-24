Thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên - lao động và cộng đồng

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, mới đây, Công đoàn phường Diên Hồng, TPHCM đã chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thành lập Phòng máy vi tính phục vụ cộng đồng với chủ đề "Kỹ năng số – Cộng đồng số" tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

Công trình do Công đoàn phường trực tiếp quản lý được trang bị 20 bộ máy vi tính hiện đại.

Sau khi thành lập, nơi đây sẽ trở thành địa chỉ tổ chức các lớp "Bình dân học vụ số", hỗ trợ đoàn viên - lao động, thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn học tập tin học cơ bản, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và bồi dưỡng các kỹ năng số thiết yếu.

Bà Trần Thị Hà Thanh - Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, Công đoàn phường Diên Hồng đã chủ động rà soát, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội phường và các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện công trình đầy tâm huyết này.

Theo bà Thanh, Công đoàn phường sẽ tiếp tục phát huy tối đa công năng của phòng máy, tổ chức thêm nhiều lớp đào tạo miễn phí.

Dự kiến trong tháng 4 tới, Công đoàn phường sẽ triển khai lớp tin học cho người cao tuổi, học lâu dài trong nhiều tháng. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về các nội dung như ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức trong công việc; tập huấn kỹ năng quay dựng phim ngắn bằng điện thoại thông minh phục vụ công tác tuyên truyền dành cho cán bộ, đoàn viên và hội viên; tập huấn các bước thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân…

Qua đó, nhằm giúp đoàn viên, cán bộ công chức, người dân từng bước làm chủ công nghệ, hình thành lớp "công dân số".