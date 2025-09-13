HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Từ 8 giờ ngày 20-9, mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026

THU HỒNG

(NLĐO)- Vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được ngành đường sắt mở bán cho người dân trên tất các các kênh bán vé từ 8 giờ ngày 20-9.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt vừa có thông báo về việc tiếp nhận đăng ký mua vé tàu của tập thể và cá nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, vé tết tàu Thống Nhất bán từ ngày 3-2-2026 đến hết ngày 8-3-2026.

Cụ thể, từ ngày 15-9-2025 đến hết ngày 19-9-2025, sẽ bán vé tàu cho tập thể, tiếp nhận đăng ký từ nay đến 15 giờ ngày 14-9.

Từ 8 giờ ngày 20-9 bán vé tàu tết Bính Ngọ 2026 cho người dân trên tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt (tại các nhà ga, các đại lý, website, các đại lý bán vé và thu hộ).

Hiện nay, Công ty cổ phần vận tải đường sắt đang lên phương án bán vé tàu tết về số lượng vé tết cũng như giá vé và sẽ công bố sau.

Hành khách mua vé tàu tết Bính Ngọ từ 8 giờ ngày 20-9 này

Hành khách mua vé tàu tết Bính Ngọ từ 8 giờ ngày 20-9 này

Về việc đăng ký mua vé tàu tập thể: Số lượng đăng ký tối thiểu cho mỗi lượt đi hoặc lượt về là từ 5 vé trở lên.

Đối tượng được đăng ký mua vé tập thể gồm: Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; trường đại học, cao đẳng; khu công nghiệp, khu chế xuất; công ty, doanh nghiệp; tổ chức xã hội; cùng các đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt.

Khi đăng ký mua vé tàu tập thể cần mang theo giấy giới thiệu, danh sách hành khách và bảng tổng hợp lượt đi, lượt về theo mẫu của ngành đường sắt. Danh sách phải ghi rõ, chính xác thông tin của từng người đi tàu, gồm: họ và tên, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân. Các loại giấy tờ hợp lệ có thể sử dụng để đăng ký gồm: căn cước công dân, giấy khai sinh, hộ chiếu, giấy chứng nhận của lực lượng vũ trang, thẻ Đại biểu Quốc hội, thẻ Nhà báo, thẻ Đảng viên, thẻ Đoàn viên, giấy phép lái xe ô tô - mô tô, hoặc giấy chứng nhận thuộc diện chính sách xã hội.

Các đơn vị có nhu cầu mua vé tập thể có thể liên hệ trực tiếp với phòng bán vé tại các ga: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Suối Kiết, Bình Thuận, Phan Thiết, Sông Mao, Tháp Chàm, Đà Lạt để được hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký.

Nhiều chính sách giảm giá vé tàu Tết 2025

Nhiều chính sách giảm giá vé tàu Tết 2025

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết sẽ áp dụng nhiều chính sách giảm giá ưu đãi đối với vé tàu khách tuyến Bắc - Nam dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Nhộn nhịp mua vé tàu Tết

Đến chiều 6-10, hơn 35.000 vé tàu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 được thanh toán thành công.

Vé tàu Tết Ất Tỵ còn nhiều

(NLĐO)- Sau 3 tuần mở bán vé tàu Tết Ất Tỵ 2025, ngành đường sắt còn đa dạng các loại vé dành cho hành khách.

    Thông báo