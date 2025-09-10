Báo Người Lao Động trao đổi với ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, xoay quanh thông tin này.

* Phóng viên: Thưa ông, vì sao năm nay, ngành đường sắt nhận đăng ký vé tàu Tết tập thể Bính Ngọ 2026 sớm hơn mọi năm?

- Ông Lê Anh Tuấn: Hiện nay, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn có kế hoạch nhận đăng ký vé tàu Tết tập thể cho người dân có nhu cầu. Sau đó sẽ mở bán chính thức khi có phương án cụ thể về số lượng vé và giá vé.

Việc nhận đăng ký vé Tết cho tập thể sớm hơn Tết năm ngoái do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có kế hoạch chạy tàu sớm hơn và chủ động bán sớm cho người dân. Riêng thời gian mở bán vé tàu Tết cho cá nhân sẽ được công bố sau.

* Cụ thể, việc nhận đăng ký vé tàu tập thể ra sao?

- Ngành đường sắt bắt đầu tiếp nhận đăng ký vé tập thể đến 15 giờ ngày 14-9, vé sẽ mở bán từ 8 giờ ngày 15-9 đến hết ngày 19-9. Theo quy định, số lượng đăng ký tối thiểu cho mỗi lượt đi hoặc lượt về là từ 5 vé trở lên.

Đối tượng được đăng ký mua vé tập thể gồm: Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; trường đại học, cao đẳng; khu công nghiệp, khu chế xuất; công ty, doanh nghiệp; tổ chức xã hội; cùng các đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt.

Khi đăng ký mua vé tàu tập thể cần mang theo giấy giới thiệu, danh sách hành khách và bảng tổng hợp lượt đi, lượt về theo mẫu của ngành đường sắt.

Danh sách phải ghi rõ, chính xác thông tin của từng người đi tàu, gồm họ và tên, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân. Các loại giấy tờ hợp lệ có thể sử dụng để đăng ký gồm căn cước công dân, giấy khai sinh, hộ chiếu, giấy chứng nhận của lực lượng vũ trang, thẻ Đại biểu Quốc hội, thẻ Nhà báo, thẻ Đảng viên, thẻ Đoàn viên, giấy phép lái xe ô tô - mô tô, hoặc giấy chứng nhận thuộc diện chính sách xã hội.

* Người dân có thể đăng ký mua vé tập thể ở đâu, thưa ông?

- Các đơn vị có nhu cầu mua vé tập thể có thể liên hệ trực tiếp với phòng bán vé tại các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Suối Kiết, Bình Thuận, Phan Thiết, Sông Mao, Tháp Chàm, Đà Lạt để được hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký.

Xin cám ơn ông.








