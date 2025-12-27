Từ án mạng ám ảnh ở Lào Cai: Phải có thước đo chung!

Từ thời điểm người đàn ông vê điếu thuốc lào cho vào nõ đến lúc cầm điếu cày vụt tới tấp một phụ nữ, bị đâm rồi gục xuống… chỉ chừng 2 phút. 2 phút để mọi thứ chuyển từ trạng thái bình yên sang tan vỡ khi người mất mạng, người vào tù, nhiều người đau buồn và một số đứa trẻ bơ vơ.

Clip gây ám ảnh về vụ án mạng tại Lào Cai, mà thông tin ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, có thể nén lại bằng 2 câu ở trên.

Hình ảnh trong clip gây ám ảnh

Khoảnh khắc mà sự mất bình tĩnh lên ngôi đã đạp nghiến gia đình này xuống hố sâu bi kịch cũng là khoảnh khắc mà mọi giá trị ứng xử bị lu mờ.

Theo đó, người vợ dường như "tước đoạt" thể diện chồng trước người thứ 3, còn người chồng vì tái thể hiện thể diện mà mất mạng. Tiếp đấy, mạng xã hội nổi lên tranh luận - hoặc cảm thông hoặc không đồng tình hoặc lên án hành vi của một bên… Đó là những ý kiến thoạt nghe có vẻ hợp lý bởi đứng trên quan điểm cá nhân.

Có điều, việc "nghe có vẻ hợp lý ấy" dường như không chung điểm tựa là tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong đó, Luật Phòng chống bạo lực gia đình không cho phép vợ chồng xúc phạm nhau, Luật Hình sự cũng nghiêm khắc với việc xâm phạm thân thể, tính mạng…

Nhìn rộng ra, thiếu kiềm chế trong tương tác xã hội là nguyên nhân của vô số đáng tiếc, xuất hiện ở bất cứ đâu và bất cứ nơi nào. Một tiếng còi hơi gắt gỏng giữa ngã tư đang ùn tắc, một lời đề nghị nâng ly khiếm nhã, một thái độ bị quy là thiếu thân thiện giữa những người thân… đều có thể châm ngòi bạo lực với những hệ lụy khó lường.

Trong khi "bình tĩnh" là phẩm chất được nhắc đi nhắc lại trong hầu hết quá trình trưởng thành của mỗi cá nhân, từ gia đình, nhà trường, môi trường làm việc tới xã hội..., thì việc liên tục xuất hiện những biểu hiện manh động như trên là một nghịch lý đáng lo ngại. Nghịch lý ấy, như nói ở trên, chỉ có thể hóa giải khi bất cứ hành vi hay suy nghĩ nào đều phải dùng pháp luật làm thước đo.

Qua đó, sẽ chấm dứt việc tái diễn câu chuyện đau lòng như cặp vợ chồng trên nói riêng, cũng như những khúc mắc trong ứng xử ngoài xã hội nói chung...