Thời sự

Từ bùn đất đến sắc xuân trên "thủ phủ rau xanh" Đơn Dương

ĐAN QUẾ

(NLĐO) - Cận Tết Bính Ngọ, vùng rau Đơn Dương (Lâm Đồng) dần hồi sinh sau lũ lịch sử; nông dân Ka Đô, D’ran tất bật khôi phục sản xuất.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ, cao nguyên Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) dần hồi phục sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11-2025, trận thiên tai đã khiến vùng "thủ phủ rau" rộng lớn dọc theo dòng Đa Nhim ngập chìm trong nước và sản xuất nông nghiệp bị tàn phá nặng nề.

Từ bùn đất đến sắc xuân trên "thủ phủ rau xanh" Đơn Dương - Ảnh 1.

Khu vực vườn hoa cát tường tươi tốt tại xã Ka Đô (huyện Đơn Dương cũ)

Giá hoa "lập đỉnh"

Trên những bờ đất khô vài tuần trước vẫn còn đất bùn phủ, giờ đây từng luống rau xanh và sắc hoa lại hiện lên dưới nắng xuân. Nhịp sống lao động của nông dân nơi đây đang trở lại rất tích cực, nhưng đằng sau đó là những tháng ngày đầy thử thách.

Tại xã Ka Đô, khu vực không bị ngập trực tiếp nhưng chịu ảnh hưởng từ trận mưa kéo dài trước đó, vườn hoa của chị Nguyễn Thị Mai (1985, ngụ tỉnh Lâm Đồng) khoe sắc rực rỡ. Những bó hoa cắt bán mỗi tối được thương lái lấy hết ngay trong ngày, phản ánh tín hiệu khởi sắc đầu năm. Chị Mai cho biết vụ hoa cát tường năm nay có giá cao, góp phần giúp người trồng bớt gánh nặng chi phí sau mùa mưa bão.

"Nhiều nông dân đã mất trắng rau màu sau mưa kéo dài. Nhưng giờ thì hoa nở đúng dịp Tết, người trồng có thêm hy vọng"- chị Mai tâm sự.

Rau ngắn ngày hạ giá

Khảo sát thực tế tại xã D'ran, nơi từng chìm sâu trong biển nước khiến hơn 1.500 người phải sơ tán khẩn cấp và thiệt hại lớn về rau màu, người dân vẫn chưa quên cảm giác kinh hoàng những ngày lũ. Tại vườn ớt sừng của ông Tạ Minh Tiến (1968), trận ngập lịch sử vẫn hiện rõ trên khuôn mặt chủ vườn: "Rất lâu rồi tôi mới chứng kiến lũ lớn như vậy. Đợt đó tôi mất trắng cả đám đậu leo"- ông Tiến kể.

Từ bùn đất đến sắc xuân trên "thủ phủ rau xanh" Đơn Dương - Ảnh 2.

Từ cuối năm 2025 đến nay, giá ớt và các loại rau củ tăng mạnh sau mưa lũ

Ông Tiến cho biết từ cuối năm 2025 đến nay, nhờ giá ớt và các loại rau củ tăng mạnh sau mưa lũ, ông đã gỡ được phần vốn đầu tư ban đầu. Giá ớt cay tại vườn từng đạt mức cao khiến thị trường thêm sôi động. Điểm cộng nữa là sau khi nước rút, nhiều nông dân chuyển sang trồng rau ngắn ngày phục vụ thị trường Tết, đặc biệt ở các vườn nằm sát bờ sông Đa Nhim.

Theo ghi nhận, nguồn cung rau củ quả tại Lâm Đồng bị sụt giảm sau lũ khiến giá nhiều mặt hàng tăng cao, kết hợp với việc các diện tích trồng bị hư hại, đã tác động mạnh đến đời sống sản xuất của nông dân.

"Sau khi nước rút, chúng tôi phải dọn dẹp đất đá, phục hồi đất trồng nhưng ai cũng cố gắng để có rau phục vụ thị trường Tết"- một hộ nông dân ở D'ran nói,

Từ vùng trũng thấp ngập bùn đất đến những mảnh ruộng xanh mới được cải tạo, cao nguyên Đơn Dương những ngày giáp Tết như được khoác lên mình một màu sắc mới, dấu ấn của nỗ lực hồi sinh sau bão lũ.

Vùng đất Đơn Dương (Lâm Đồng) nằm ở cửa ngõ phía đông nam cao nguyên Lâm Viên, nơi giao thoa giữa văn hóa bản địa và các làn sóng cư dân đến khai phá sau này. Trước thế kỷ XIX, đây là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào K'Ho, Chơ-ru, cuộc sống gắn với rừng núi, nương rẫy và dòng Đa Nhim.

Từ cuối thế kỷ XIX, khi người Pháp đặt nền móng hình thành Đà Lạt, vùng phụ cận dần được khai phá, mở đường giao thông, hình thành các điểm dân cư và sản xuất nông nghiệp. Sau năm 1975, Đơn Dương đón thêm nhiều cư dân từ các vùng miền đến lập nghiệp, mở rộng diện tích trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày.

Bước ngoặt lớn diễn ra trong thập niên 2010 khi địa phương đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2015, Đơn Dương trở thành huyện đầu tiên của Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới, đánh dấu quá trình chuyển mình từ vùng thuần nông còn nhiều khó khăn sang trung tâm sản xuất rau, hoa trọng điểm của cả nước.

"Thủ phủ rau xanh" Đơn Dương xanh trở lại

Từ bùn đất đến sắc xuân trên "thủ phủ rau xanh" Đơn Dương - Ảnh 3.

Vườn Cát Tường của chị Nguyễn Thị Mai sau đợt lũ vừa qua đã được đầu tư mái che, ứng dụng công nghệ cao như nhà kính, tránh được phần lớn ảnh hưởng của thời tiết

Từ bùn đất đến sắc xuân trên "thủ phủ rau xanh" Đơn Dương - Ảnh 4.

Từng luống bông thẳng tắp, nở đúng dịp Tết Bính Ngọ, giá bông cát tường lập đỉnh thời điểm cận Tết

Từ bùn đất đến sắc xuân trên "thủ phủ rau xanh" Đơn Dương - Ảnh 5.

Những hàng bông cát tường khoe sắc rực rỡ

Từ bùn đất đến sắc xuân trên "thủ phủ rau xanh" Đơn Dương - Ảnh 6.

Giá bông cát tường có thời điểm lên tới 135.000 đồng/ký

Từ bùn đất đến sắc xuân trên "thủ phủ rau xanh" Đơn Dương - Ảnh 7.

Vườn ớt của ông Tiến nay đã xanh tốt, thu hoạch hơn 2 tháng

Từ bùn đất đến sắc xuân trên "thủ phủ rau xanh" Đơn Dương - Ảnh 8.

Nhiều nông dân đã đầu tư công nghệ cao, ứng dụng trong trồng cây nông nghiệp

nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng sản xuất nông nghiệp thị trường tết Tết Bính Ngọ 2026
