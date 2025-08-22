Từ chối 2 tỉ, ngư dân trao tượng thần khỉ 800 năm cho Nhà nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Từ chối 2 tỉ, ngư dân trao tượng thần khỉ 800 năm cho Nhà nước

T.Trực

(NLĐO) – Vớt được tượng thần khỉ có niên đại 800 năm, được giới buôn đồ cổ trả giá 2 tỉ nhưng ngư dân Dương Đình Lục không bán, trao lại cho Nhà nước quản lý.

Ngày 22-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tượng thần khỉ Hanuman. Bảo tàng Tổng hợp tỉnh được giao tiếp nhận, bảo quản. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp các đơn vị liên quan và thực hiện chi thưởng cho ông Dương Đình Lục, ngụ xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Tượng thần khỉ Hanuman được ông Lục phát hiện vào tháng 3-2021 tại vùng biển thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận (nay là xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc đi câu cá.

Từ chối 2 tỉ, ngư dân trao tượng thần khỉ 800 năm cho nhà nước- Ảnh 1.

Ông Lục đặt bức tượng trên mỏm đá giữa ao cá nhà mình để thờ vì cho rằng tượng thần khỉ rất linh thiêng. Ảnh nhân vật cung cấp

Vị trí phát hiện tượng thần khỉ cách bờ khoảng 50m, ở độ sâu 4m. Tượng rất nặng, ông Lục phải huy động người thân thuê xe cẩu trục vớt đưa về nhà.

Thấy bức tượng lạ, nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem. Thông tin này đến tai giới buôn đồ cổ. Một thời gian sau, nhiều người đến hỏi mua bức tượng với giá cao nhưng ông Lục không bán.

Từ chối khi có người trả giá tượng thần khỉ 2 tỉ đồng

"Có người đến hỏi mua với giá 2 tỉ đồng. Họ nói tôi đồng ý là sẽ giao tiền và đưa bức tượng đi ngay lúc đó. Có điều tôi thấy bức tượng này có yếu tố tâm linh nên tôi không bán" - ông Lục nói.

Từ chối 2 tỉ, ngư dân trao tượng thần khỉ 800 năm cho nhà nước- Ảnh 2.

Lúc mới đưa tượng về, ông Lục thờ tượng trong nhà. Ảnh nhân vật cung cấp

Sau đó, chính quyền địa phương biết tin ông Lục trục vớt được cổ vật nên vận động ông giao nộp cho nhà nước. Năm 2023, ông Lục bàn giao tượng cho Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để nghiên cứu, xác định giá trị cổ vật.

"Vợ chồng tôi làm nông, kinh tế rất khó khăn. Nếu có lựa chọn lần nữa, tôi vẫn không bán tượng thần khỉ dù có người trả giá cao. Chỉ mong mình mạnh khỏe là được…" - ông Lục nói thêm.

Theo ông Lục, vùng biển ông vớt được tượng thần khỉ là nơi từng phát hiện nhiều xác tàu cổ đắm. Trong các con tàu cổ chứa đầy cổ vật. Nhiều người dân địa phương đã vớt được các loại đồ gốm có giá trị cao.

Từ chối 2 tỉ, ngư dân trao tượng thần khỉ 800 năm cho nhà nước- Ảnh 3.

Vợ chồng ông Lục

Tượng thần khỉ có niên đại 800 năm 

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi sau đó lập hội đồng giám định. Kết quả cho thấy tượng thần khỉ Hanuman làm bằng đá sa thạch hạt mịn, có niên đại thế kỷ XI-XII, cao 84cm, ngang 40cm, nặng 150 kg. Tượng gồm bệ đá bát giác cao 14cm và thân tượng cao 70cm, trong tư thế ngồi.

Tượng thần khỉ Hanuman là tác phẩm điêu khắc độc đáo, có giá trị lịch sử và văn hóa nên cần được nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày để công chúng tham quan. Các chi tiết như khối đầu tròn, mắt lồi, sống mũi cao, miệng rộng, cùng hoa văn vòng tròn, tua lục lạc quanh bụng mang phong cách điêu khắc văn hóa Champa muộn, đồng thời chịu ảnh hưởng nghệ thuật Khmer.

Hanuman là vị thần khỉ trong Ấn Độ giáo, nhân vật trung tâm của sử thi Ramayana, tượng trưng cho sức mạnh, lòng trung thành và trí tuệ. Hình tượng Hanuman được người Champa thờ phụng rộng rãi, thể hiện rõ trong nhiều di tích, đền tháp dọc miền Trung.

Tin liên quan

Tượng ‘thần cẩu’ trong 1 ngôi làng ở Huế có gì kỳ bí?

Tượng ‘thần cẩu’ trong 1 ngôi làng ở Huế có gì kỳ bí?

Người dân 1 ngôi làng ở Thừa Thiên - Huế xem một bức tượng chú chó bằng đá như bảo vật của làng và tôn kính gọi bằng cái tên “thần cẩu”. Xung quanh "vị thần" này là nhiều câu chuyện kỳ bí.

Phát hiện tượng thần Apollo 2.500 tuổi

(NLĐO) – Một ngư dân người Palestine đã phát hiện ra bức tượng đồng của một vị thần Hy Lạp Apollo cách đây 2.500 năm ở vùng biển ngoài khơi Gaza.

Ba tượng thần Trung Quốc “đáp” máy bay tới Malaysia

(NLĐO) – Hình ảnh 3 bức tượng thần Trung Quốc trên khoang thương gia của một chuyến bay tới Malaysia đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

tỉnh Quảng Ngãi Sở Văn hóa chịu trách nhiệm chính quyền địa phương người dân địa phương tác phẩm điêu khắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo