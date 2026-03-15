HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Từ Đài Bắc Trung Hoa nhìn lại bóng đá nữ Việt Nam

Hoàng Hiệp - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Việc tuyển nữ Trung Quốc vất vả giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa tại tứ kết Asian Cup 2026 để lại nhiều suy ngẫm cho bóng đá nữ Việt Nam.

Bước tiến rõ rệt về mặt tổ chức lẫn thể lực

Năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt cuối vòng play-off khu vực châu Á, qua đó giành tấm vé đến World Cup đầu tiên trong lịch sử. 4 năm sau, khi Đài Bắc Trung Hoa có thể thi đấu sòng phẳng, thậm chí làm khó những đối thủ mạnh như Nhật Bản hay Trung Quốc, bóng đá nữ Việt Nam lại cho thấy dấu hiệu thụt lùi.

Từ Đài Bắc Trung Hoa nhìn lại bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa (áo trắng) gây nhiều khó khăn cho ĐKVĐ Trung Quốc

Ở lượt mở màn bảng C tại Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa đứng vững trong suốt hiệp 1 trước sức tấn công mạnh mẽ của Nhật Bản. Chỉ khi thể lực suy giảm, hệ thống phòng ngự kỷ luật của Đài Bắc Trung Hoa mới sụp đổ, khiến đội bóng này nhận thất bại 0-2 trong ngày ra quân. Dù vậy, đại diện xứ sở "mặt trời mọc" cần đến 30 cú sút mới ghi 2 bàn vào lưới Đài Bắc Trung Hoa.

TIN LIÊN QUAN

Sang đến lượt đấu thứ 2 chạm trán Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa mở tỉ số ngay từ phút 26 nhờ pha lập công của Su Yu-hsuan. Thầy trò HLV Mai Đức Chung kiểm soát thế trận trong phần lớn hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn gỡ song vẫn không thể thay đổi cục diện.

Trong trận tứ kết mới đây với Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục gây ấn tượng khi đã cầm chân ĐKVĐ đến tận hiệp phụ. Họ vẫn tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ, khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn suốt thời gian thi đấu chính thức. Khả năng duy trì cường độ đáng nể và sự kỷ luật chiến thuật cho thấy đội bóng này đã có bước tiến rõ rệt về mặt tổ chức lẫn thể lực.

Việt Nam dần chững lại

Trên bảng xếp hạng bóng đá nữ của FIFA, Việt Nam hiện ở hạng 36, xếp trên Đài Bắc Trung Hoa 4 bậc. Tuy nhiên, những nữ "chiến binh sao vàng" từng nhận thất bại 1-6 trước Trung Quốc ở trận giao hữu ngày 13-2. Hay ở lượt cuối bảng C tại Asian Cup 2026, Huỳnh Như và các đồng đội hoàn toàn lép vế trong trận thua đậm Nhật Bản 0-4.

Từ Đài Bắc Trung Hoa nhìn lại bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam dừng bước sớm ngay từ vòng bảng Asian Cup 2026

Những kết quả này không chỉ là cú sẩy chân đơn thuần. Trên thực tế, trong khi một số đội bóng nữ trong khu vực đang tiến lên bằng chiến lược đầu tư dài hạn, Việt Nam dần chững lại.

Hơn 10 năm qua, tuyển nữ Việt Nam chủ yếu dựa vào những gương mặt giàu kinh nghiệm như Huỳnh Như, Nguyễn Thị Bích Thùy hay Phạm Hải Yến. Hầu hết trụ cột đã ở tuổi ngoài 30 nhưng vẫn phải gánh vác vai trò chủ lực. Điều này phần nào cho thấy sự thiếu hụt lớp kế cận đủ chất lượng chuyên môn.

TIN LIÊN QUAN

Đây là hệ quả của một nền tảng phong trào chưa thật sự rộng rãi. Giải Vô địch quốc gia nữ Việt Nam sau gần 3 thập kỷ tồn tại thậm chí còn ít đội tham dự hơn so với thời điểm ban đầu. Nhiều địa phương từng góp mặt nhưng sau vài mùa giải lại rút lui vì thiếu kinh phí hoặc không tìm được nguồn cầu thủ. Khi hệ thống đào tạo trẻ không đủ mạnh, đội tuyển quốc gia khó tránh khỏi tình trạng phụ thuộc vào một thế hệ cầu thủ trong thời gian quá dài.

Philippines tiếp tục nuôi hy vọng

Trong khi đó, một số quốc gia đầu tư mạnh vào giải quốc nội, đào tạo HLV và cải thiện chất lượng cầu thủ. Tuyển nữ Nhật Bản, với hơn 80% gương mặt thi đấu ở nước ngoài, đang gắn bó cùng HLV Nils Nielsen, người từng giúp Đan Mạch vào đến chung kết U18 Euro nữ 2017.

Còn Đài Bắc Trung Hoa bổ nhiệm HLV Prasobchoke Chokemor ngay trước thềm VCK Asian Cup nữ 2026. Những bước đi này giúp họ nhanh chóng nâng cao trình độ, rút ngắn khoảng cách với các thế lực ở châu Á và cả trên thế giới.

TIN LIÊN QUAN

Tại Đông Nam Á, tuyển nữ Philippines từng cùng Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup vào năm 2023. Đến nay, sau khi giành lấy ngôi hậu khu vực của những nữ "chiến binh sao vàng" tại SEA Games 33, Philippines tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt ở sân chơi quốc tế nhờ dàn cầu thủ nhập tịch giàu thể lực. Đại diện này sẽ chạm trán Uzbekistan trong trận play-off vào ngày 19-3 tới.

Từ Đài Bắc Trung Hoa nhìn lại bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Philippines (phải) là đại diện Đông Nam Á duy nhất còn cơ hội dự World Cup nữ 2027

Ngược lại, bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang loay hoay với bài toán nhân sự trên băng ghế huấn luyện. Sau nhiều năm gắn bó, HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ mong muốn rút lui, mở ra giai đoạn chuyển giao quan trọng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để lựa chọn một hướng đi mới, từ việc mạnh dạn trao cơ hội cho các HLV trẻ, đến khả năng tìm kiếm chuyên gia nước ngoài nhằm đổi mới tư duy chiến thuật.

Một cuộc "trẻ hóa" nhân sự cùng chiến lược phát triển dài hạn là điều không thể trì hoãn. Nếu không, bóng đá nữ Việt Nam sẽ bị các đối thủ trong khu vực vượt xa.


Tin liên quan

Xác định 4 đội đầu tiên dự World Cup nữ của châu Á khi Nhật Bản thắng đậm Philippines

Xác định 4 đội đầu tiên dự World Cup nữ của châu Á khi Nhật Bản thắng đậm Philippines

(NLĐO) - Nhật Bản đánh bại Philippines 7 bàn không gỡ để xác định đội cuối cùng vào bán kết nữ châu Á 2026, và tấm vé thứ 4 dự World Cup.

Clip: Philippines nhận 7 bàn thua trắng trước Nhật Bản

(NLĐO) - Tuyển nữ Philippines nhận 7 bàn thua trắng trước tuyển Nhật Bản.

Clip: Nữ Hàn Quốc thắng trắng 6 bàn trước Uzbekistan

(NLĐO) - Chiều tối 14-3, tuyển nữ Hàn Quốc đã đánh bại Uzbekistan 6 bàn không gỡ để tiến vào bán kết Giải Vô địch bóng đá nữ châu Á 2026.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo