Thể thao

Xác định 4 đội đầu tiên dự World Cup nữ của châu Á khi Nhật Bản thắng đậm Philippines

Quốc An

(NLĐO) - Nhật Bản đánh bại Philippines 7 bàn không gỡ để xác định đội cuối cùng vào bán kết nữ châu Á 2026, và tấm vé thứ 4 dự World Cup.

Trong chiều 15-3, tuyển nữ Nhật Bản đã vùi dập Philippines 7-0, để tiến vào bán kết Asian Cup nữ 2026. Qua đó, tuyển nữ Nhật Bản cũng giành vé chính thức góp mặt tại vòng chung kết World Cup nữ lần thứ 10 trong lịch sử.

Ở trận tứ kết này, đối mặt sự xuất sắc của thủ môn Nina Meollo trong hiệp 1, Nhật Bản vẫn phá vỡ thế bế tắc ở phút 45 khi Mina Tanaka đánh đầu mở tỉ số. Trước giờ nghỉ, Toko Koga tiếp tục lập công từ pha phạt góc của Honoka Hayashi, giúp Nhật Bản dẫn 2-0.

Xác định 4 đội đầu tiên dự World Cup nữ của châu Á khi Nhật vùi dập Philippines - Ảnh 1.

Sang hiệp 2, đội bóng Đông Á duy trì thế trận áp đảo. Remina Chiba ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 63 trước khi Nhật Bản ghi thêm bốn bàn để khép lại chiến thắng 7-0.Với kết quả này, Nhật Bản vào bán kết gặp Hàn Quốc. Trong khi đó, Philippines sẽ đá play-off với Uzbekistan để tranh vé dự World Cup.

Như vậy, hai cặp đấu bán kết lần lượt là Úc gặp Trung Quốc, Nhật Bản gặp Hàn Quốc diễn ra vào ngày 17 và 18-3. Đây cũng là những đội giành vé dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh của châu Á.

Dù bất ngờ gục ngã từ Tứ kết, Triều Tiên vẫn còn cơ hội đến với World Cup nữ bằng trận play-off với 2 tấm vé còn lại giải. Cụ thể, hai trận đấu tranh hai suất còn lại lần lượt là Uzbekistan gặp Philippines, Triều Tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 19-3. Hai đội thua ở loạt trận này sẽ dự play-off liên lục địa.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ ngày 1-3 đến 21-3) trên TV360 tại

https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel


(NLĐO) - Tuyển nữ Trung Quốc gần như bất lực trước cầu môn Đài Bắc Trung Hoa trong 90 phút chính thức, phải đến hai hiệp phụ mới thành công xé lưới đối thủ.

