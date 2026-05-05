Giải trí

"Tứ đại mỹ nhân" Blackpink gây sốt tại Met Gala 2026

Minh Khuê. Ảnh: AP

(NLĐO) - Bốn cô gái xinh đẹp của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc Blackpink cùng tham gia sự kiện thời trang Met Gala 2026.

Met Gala 2026 diễn ra tại Bảo tàng Nghệ Thuật Metropolitan - Mỹ tối 4-5 (giờ địa phương). Sự kiện thời trang thường niên này quy tụ hàng loạt các ngôi sao thế giới tham dự với những trang phục thiết kế độc lạ, gây chú ý.

Năm nay, Met Gala có chủ đề "Thời trang là nghệ thuật", nơi các nhà thiết kế trưng trổ tài năng của mình.

Người đẹp Jisoo của nhóm Blackpink khoe thân hình thon thả, quyến rũ qua bộ đầm của Dior, cô kết hợp với trang sức Cartier. Đầm được thiết kế như một khu vườn hoa pha sắc hồng, tím, kết hợp khí chất dịu dàng nhưng vẫn sang trọng, minh chứng cho việc Jisoo xứng danh "nàng thơ" Dior.

Nhan sắc Jisoo

Cô diện đầm Dior

Vẻ rạng ngời của mỹ nhân Hàn Quốc

Người đẹp Jennie diện thiết kế của Chanel, khoe vai trần gợi cảm. Bộ đầm ôm sát cơ thể, lấp lánh khiến cô như một "nàng tiên cá" xinh đẹp.

Rosé xuất hiện với trang phục của thương hiệu Saint Laurent. Cô kết hợp thêm với trang sức từ thương hiệu Tiffany. Tuy nhiên, so với những trang phục độc lạ thường thấy tại sự kiện này, phần thể hiện của Rosé khá đơn giản, chưa đột phá.

Lisa tạo được sự chú ý nhiều nhất với đầm của Robert Wun - một nhà thiết kế người Hồng Kông (Trung Quốc). Đầm trang trí bằng 66.960 viên pha lê Swarovski, mất 2.860 giờ để thực hiện. Đặc biệt, cánh tay 3D được sử dụng để đỡ khăn voan trắng được sử dụng như tấm áo choàng tạo cảm giác bồng bềnh cho tác phẩm thu hút ánh nhìn.

Jennie

Rosé

Lisa

Ngoài ra, sự kiện còn có nhiều gương mặt nổi tiếng khác tham gia:

Thời trang Việt được BLACKPINK chọn

(NLĐO) - Fan Việt tự hào khi BLACKPINK mặc đồ thiết kế Việt trong MV GO vừa ra mắt.

Diện mốt "đầm khỏa thân", Lisa (Blackpink) bị chê mặc xấu tệ

(NLĐO) - Nữ ca sĩ, diễn viên Lisa - thành viên nhóm nhạc Blackpink, vào danh sách những ngôi sao mặc xấu tệ tại Quả cầu vàng 2026.

Lisa (Blackpink) tấn công làng phim, sự nghiệp "thuận buồm xuôi gió"

(NLĐO) - Ca sĩ, diễn viên Lisa của nhóm nhạc Blackpink tham gia phim hài lãng mạn lấy cảm hứng từ bộ "Notting Hill" kinh điển.

