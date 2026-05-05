"Tứ đại mỹ nhân" Blackpink gây sốt tại Met Gala 2026

Met Gala 2026 diễn ra tại Bảo tàng Nghệ Thuật Metropolitan - Mỹ tối 4-5 (giờ địa phương). Sự kiện thời trang thường niên này quy tụ hàng loạt các ngôi sao thế giới tham dự với những trang phục thiết kế độc lạ, gây chú ý.

Năm nay, Met Gala có chủ đề "Thời trang là nghệ thuật", nơi các nhà thiết kế trưng trổ tài năng của mình.

Người đẹp Jisoo của nhóm Blackpink khoe thân hình thon thả, quyến rũ qua bộ đầm của Dior, cô kết hợp với trang sức Cartier. Đầm được thiết kế như một khu vườn hoa pha sắc hồng, tím, kết hợp khí chất dịu dàng nhưng vẫn sang trọng, minh chứng cho việc Jisoo xứng danh "nàng thơ" Dior.

Người đẹp Jennie diện thiết kế của Chanel, khoe vai trần gợi cảm. Bộ đầm ôm sát cơ thể, lấp lánh khiến cô như một "nàng tiên cá" xinh đẹp.

Rosé xuất hiện với trang phục của thương hiệu Saint Laurent. Cô kết hợp thêm với trang sức từ thương hiệu Tiffany. Tuy nhiên, so với những trang phục độc lạ thường thấy tại sự kiện này, phần thể hiện của Rosé khá đơn giản, chưa đột phá.

Lisa tạo được sự chú ý nhiều nhất với đầm của Robert Wun - một nhà thiết kế người Hồng Kông (Trung Quốc). Đầm trang trí bằng 66.960 viên pha lê Swarovski, mất 2.860 giờ để thực hiện. Đặc biệt, cánh tay 3D được sử dụng để đỡ khăn voan trắng được sử dụng như tấm áo choàng tạo cảm giác bồng bềnh cho tác phẩm thu hút ánh nhìn.

Ngoài ra, sự kiện còn có nhiều gương mặt nổi tiếng khác tham gia: