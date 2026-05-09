Giải trí

Từ đạo diễn "trăm tỷ" đến Á vương quốc tế: Giải mã sức hút của 5 anh tài mới nhất

Thùy Trang

(NLĐO)- Khi "phù thủy âm nhạc" và "đạo diễn triệu view" lần đầu cầm mic: Phép thử nào cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026?

Từ "ông hoàng triệu view" Huỳnh Lập đến Á vương hướng nội Thuận Nguyễn

Từ đạo diễn "trăm tỷ" đến Á vương quốc tế: Giải mã sức hút của 5 anh tài mới nhất - Ảnh 1.

Huỳnh Lập xác nhận tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

5 nghệ sĩ vừa được BTC chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) 2026 công bố sẽ tham gia chương trình gồm Huỳnh Lập, Mew Amazing, Thuận Nguyễn, Đông Hùng và Thái Lê Minh Hiếu.

Sự góp mặt của Huỳnh Lập tại ATVNCG 2026 tạo ra những kỳ vọng về sức hút nội dung và sự sáng tạo không giới hạn. 

Ở tuổi 33, Huỳnh Lập đang sở hữu một "gia tài" giải thưởng đáng mơ ước: 3 giải Mai Vàng, 5 giải Ngôi Sao Xanh và mới nhất là thành công vang dội của bộ phim điện ảnh Nhà Gia Tiên với doanh thu 243 tỷ đồng – lọt Top 8 phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Mang tâm thế "hồ hởi và cực kỳ tò mò", Huỳnh Lập tiết lộ màn solo chào sân sẽ là một bản phối "duy nhất một đêm" của một ca khúc gắn liền với con đường làm nghề của anh. "Đây là phiên bản duy nhất chỉ dành cho ATVNCG 2026", nam nghệ sĩ khẳng định.

Từ đạo diễn "trăm tỷ" đến Á vương quốc tế: Giải mã sức hút của 5 anh tài mới nhất - Ảnh 2.

Diễn viên Thuận Nguyễn với ưu thế ngoại hình

Trong khi đó, diễn viên Thuận Nguyễn nổi bật với ngoại hình lý tưởng và khả năng diễn xuất. Thuận Nguyễn từng đoạt giải Á vương Mister Global 2017 và gia tài giải thưởng điện ảnh (Nam chính xuất sắc Ngôi Sao Xanh 2023, HCV Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021), Thuận Nguyễn lại gây bất ngờ khi tự nhận mình là người hướng nội.

Thuận Nguyễn tâm sự: "Đăng ký tham gia chương trình là Thuận thấy mình gan lắm rồi đó. Xem mùa một, Thuận thấy các anh em rất đoàn kết nên cũng muốn thử đặt mình vào môi trường như vậy. Thuận muốn học thêm hát, thêm nhảy để xem mình làm được gì".

Sự đoàn kết gắn bó với nhau giữa những người đàn ông tài năng và đầy cá tính cũng chính là một trong những dấu ấn đặc trưng của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. 

Dù rất cá tính, mỗi người mang một bản sắc riêng biệt nhưng họ luôn yêu thương nhau và mang tinh thần sẵn sàng vượt chông gai, hướng về những giá trị tích cực, tạo nên một gia tộc đặc biệt chưa bao giờ từng có trong giới nghệ sĩ.

Những giọng ca "chất lừ"

Từ đạo diễn "trăm tỷ" đến Á vương quốc tế: Giải mã sức hút của 5 anh tài mới nhất - Ảnh 3.

Ca sĩ Đông Hùng

Đông Hùng là cái tên được chú ý từ sau khi xuất hiện biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (A50) và chuỗi chương trình quốc gia "Tổ Quốc Trong Tim". 

 Năm 2024, nam ca sĩ ghi dấu ấn lớn với bước chuyển mình sang lĩnh vực nhạc kịch khi giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc qua vai diễn Chí Phèo trong vở "Giấc mơ Chí Phèo".

Từ đạo diễn "trăm tỷ" đến Á vương quốc tế: Giải mã sức hút của 5 anh tài mới nhất - Ảnh 4.

Phù thủy âm nhạc Mew Amazing

Là "phù thủy âm nhạc" đứng sau hàng loạt bản hit đình đám, sự xuất hiện của Music Producer Mew Amazing mang đến một góc nhìn chuyên môn sâu sắc. Vốn quen thuộc với công việc thầm lặng phía sau hậu trường, việc bước ra ánh sáng sân khấu là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Thừa nhận sự lo lắng khi bước ra từ phòng thu để tương tác trực tiếp với khán giả, Mew Amazing xem đây là cơ hội để tìm kiếm những người anh em mới và "làm mới" chính mình.

Từ đạo diễn "trăm tỷ" đến Á vương quốc tế: Giải mã sức hút của 5 anh tài mới nhất - Ảnh 5.

Thái Lê Minh Hiếu

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ sở hữu gu thẩm mỹ riêng biệt và cá tính, Thái Lê Minh Hiếu mang đến chương trình một phong cách trình diễn năng động. 

Để chuẩn bị cho hành trình trở thành Anh Tài, Thái Lê Minh Hiếu cho biết bản thân đã tích cực nâng cấp đa dạng từ việc rèn luyện thanh nhạc, vũ đạo bài bản đến kỹ năng chơi guitar điện. 

Sự chỉn chu và tư duy đổi mới của Minh Hiếu được kỳ vọng là mảnh ghép thú vị, hoàn thiện bức tranh đa sắc của đội hình Anh Tài năm nay.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026: Khi tính "Độc bản" định nghĩa lại luật chơi truyền hình thực tế

(NLĐO) - Từ Gai Home concert đến "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026, một mùa hè nữa không có rực rỡ, chỉ có rực rỡ hơn.

Huỳnh Lập Thuận Nguyễn ATVNCG Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 Thái Lê Minh Hiếu
