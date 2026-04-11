Anh trai Isaac, Jsol, RHYDER… tung kỉ vật khán giả

Loạt ảnh quảng bá concert "Đêm 9 - Reply 2024" của Anh trai "say hi" mùa đầu tiên có tên "The Vault" – Ngăn tủ kí ức.

Sau những hình ảnh đầu tiên thu hút được sự hưởng ứng tích cực của người hâm mộ, loạt ảnh tiếp theo được tung ra, hoàn thiện bức tranh cảm xúc.

Nếu ở đợt công bố trước, không gian "kho lưu trữ" chỉ vừa được hé mở, thì lần này, câu chuyện bên trong đã bắt đầu được kể rõ nét hơn qua từng chi tiết và góc nhìn.

Anh trai Isaac và các kỉ vật

Anh trai RHYDER

Anh trai Quang Hùng MasterD

Anh trai Thái Ngân

Anh trai Dương Domic

Anh trai Anh Tú

Anh trai Pháp Kiều

Anh trai Song Luân

Anh trai Jsol

Anh trai Thái Ngân bày tỏ sự biết ơn khi luôn nhận được sự đồng hành, quan tâm và chăm sóc từ người hâm mộ sau mỗi đêm diễn, xem đó như nguồn năng lượng tích cực giúp anh được chữa lành và vững vàng trên hành trình nghệ thuật.

Anh trai Gemini Hùng Huỳnh nhận định hành trình 2024 là một cột mốc đáng nhớ khi anh nhìn lại quãng thời gian từ những ngày đầu trở về Việt Nam còn nhiều bỡ ngỡ, đến hiện tại khi nhận được sự yêu thương và hỗ trợ từ khán giả.

Anh trai Hải Đăng Doo chia sẻ mong muốn được một lần nữa trải nghiệm cảm giác đứng trên sân khấu lớn và nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Anh trai Đỗ Phú Quí gửi gắm nỗi nhớ cùng sự biết ơn dành cho những tình cảm mà khán giả đã dành cho mình trong suốt thời gian qua.

Anh trai Pháp Kiều cũng bày tỏ sự hồi hộp trước đêm diễn, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã cùng nhau tạo nên một hành trình đáng nhớ và hẹn gặp lại trong đêm diễn sắp tới với những cảm xúc trọn vẹn nhất.

"Đêm 9 - Reply 2024" được đầu tư hơn về cả nội dung lẫn chất lượng, đặc biệt là phần trải nghiệm hệ thống âm thanh L-Acoustics K1. Ngoài ra, hai ca khúc "Nỗi đau ngây dại", "Anh em gọi là có mặt ngay" được trình diễn lần đầu trong đêm nhạc.

Concert chính thức diễn ra vào ngày 18-4 tại Vạn Phúc City - TP HCM.