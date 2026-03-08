HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

"Tử địa" ở Nhật Bản hé lộ manh mối về sự sống ngoài hành tinh

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Viện Công nghệ Tokyo đã hé lộ cách sự sống tồn tại trên Trái Đất độc hại 2,3 tỉ năm trước.

Viết trên tạp chí khoa học Microbes and Environments, nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ Tokyo (Nhật Bản) cho biết cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh của nhân loại có thể đã "lạc lối". Bởi lẽ, hệ sinh thái phong phú của chính Trái Đất đã được xây dựng trong một môi trường được cho là không phù hợp với sự sống.

Nhóm tác giả đã đi đến kết luận này khi phân tích các sinh vật bé nhỏ kỳ dị tại 5 suối nước nóng ở các tỉnh thành Tokyo, Akita và Aomori của Nhật Bản.

"Tử địa" ở Nhật Bản tiết lộ manh mối về sự sống ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Những vùng nước nóng bỏng, giàu sắt, ít oxy... đã từng nuôi dưỡng sự sống Trái Đất sơ khai và có thể cũng là nơi sự sống trú ngụ ở hành tinh khác - Ảnh: VIỆN CÔNG NGHỆ TOKYO

Những suối này nóng bỏng, giàu sắt II (Fe2+), có nồng độ oxy thấp và độ pH gần trung tính. Khi tiếp xúc với không khí, sắt sẽ bị oxy hóa và kết tủa thành oxit sắt, khiến nước suối có màu cam cháy hoặc đỏ đậm.

Đó là những điều kiện trông có vẻ đáng sợ cực kỳ hiếm gặp ở Trái Đất ngày nay, nhưng rất giống với các đại dương 2,3 tỉ năm trước.

Đối với hầu hết sinh vật Trái Đất ngày nay, đó là môi trường độc hại. Nhưng với một số sinh vật trú ngụ tại các suối khoáng này và cả các dạng sống cổ đại của Trái Đất, đó là môi trường sống lý tưởng.

"Tử địa" ở Nhật Bản tiết lộ manh mối về sự sống ngoài hành tinh - Ảnh 2.
"Tử địa" ở Nhật Bản tiết lộ manh mối về sự sống ngoài hành tinh - Ảnh 3.
"Tử địa" ở Nhật Bản tiết lộ manh mối về sự sống ngoài hành tinh - Ảnh 4.

Thế giới trông như "ngoài hành tinh" tại các suối nước nóng trong nghiên cứu - Ảnh: VIỆN CÔNG NGHỆ TOKYO

Tại các suối này, nhóm nghiên cứu nhận thấy các vi khuẩn oxy hóa sắt chiếm hầu hết quần thể sinh vật. Chúng sống dựa vào lượng oxy cực nhỏ do vi khuẩn lam (Cyanobacteria) tạo ra để chuyển hóa sắt thành năng lượng.

Quá trình này còn giúp tiêu thụ bớt oxy ở mức độ cục bộ, tạo điều kiện cho các sinh vật kỵ khí (vốn sợ oxy) có thể cùng tồn tại và phát triển, tạo nên một cộng đồng phong phú.

Bên cạnh đó, dù nồng độ lưu huỳnh tại các suối nước nóng rất thấp, nghiên cứu vẫn phát hiện dấu vết của một chu trình lưu huỳnh "ẩn", cho thấy khả năng tái chế vật chất cực kỳ phức tạp của các vi sinh vật sơ khai.

Các phát hiện trên đã giúp định hình lại hiểu biết của nhân loại về cách sự sống sơ khai tồn tại trong những đại dương "địa ngục" 2,3 tỉ năm trước, trước khi môi trường toàn cầu biến đổi thành gần giống ngày nay.

Đó cũng là manh mối hữu ích để chúng ta tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Ngoài các thế giới có môi trường giống Trái Đất ngày nay, sự sống ngoài hành tinh có thể trú ngụ ở cả những thế giới "địa ngục", sở hữu điều kiện hóa học "độc hại" như Trái Đất thuở xa xưa.

Tin liên quan

Phát hiện báu vật 500.000 tuổi do loài người khác chế tác

Phát hiện báu vật 500.000 tuổi do loài người khác chế tác

(NLĐO) - "Báu vật bị lãng quên" trong bảo tàng Anh tiết lộ vào 200.000 năm trước khi loài chúng ta ra đời, ở châu Âu đã có một loài người cổ rất thông minh.

Điều gì đằng sau bức ảnh vũ trụ chi chít chấm đỏ?

(NLĐO) - Những chấm đỏ ma quái mà kính viễn vọng James Webb chụp được có thể là những thực thể đầu tiên thắp sáng vũ trụ.

NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032"

(NLĐO) - NASA vừa thực hiện những tính toán mới về 2024 YR4, vật thể từng được cảnh báo là có khả năng va chạm Trái Đất hoặc Mặt Trăng vào năm 2032.

Trái Đất sự sống ngoài hành tinh hành tinh khác sự sống sơ khai sinh vật sơ khai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo