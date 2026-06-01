Thời sự Chính trị

Từ Đường Cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tác phẩm Đường Cách mệnh (1927) tạo lập tiền đề tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân năm 1930.

Chiều 1-6, Hội thảo quốc tế "Từ Đường Cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc" đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của đông đảo nhà nghiên cứu, lý luận, các học giả trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: TTXVN

Sự kiện do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga) tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026) và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách mệnh (1927 - 2027).

Trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm Đường Cách mệnh, xuất bản năm 1927, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tác phẩm đã đặt nền móng về lý luận, tư tưởng và tổ chức cho phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần chuẩn bị những điều kiện căn bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn mà còn tiếp tục mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

TS Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Từ Đường Cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc" với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và chuỗi hoạt động chính là hành động thiết thực nhằm triển khai Kết luận số 85-KL/TW ngày 19-8-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài.

Hội thảo không thuần túy là hoạt động học thuật mang tính thời điểm, mà những kết quả nghiên cứu được đúc kết hôm nay sẽ tiếp tục trở thành "chất liệu" cho các sản phẩm tiếp theo để kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách mệnh vào năm sau.

Cách làm này thể hiện tinh thần đổi mới, biến nghiên cứu lý luận thành sản phẩm thực tiễn, góp phần thiết thực phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong dòng chảy không ngừng của thời đại. Trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành và đi vào đời sống, công việc của Khu Di tích Phủ Chủ tịch và các đơn vị phối hợp mang ý nghĩa nhân văn và giá trị xã hội rất lớn, không chỉ trong phạm vi đất nước mà còn mở rộng đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Phát biểu đề dẫn, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng nhấn mạnh cách đây 115 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từ bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

Trong quá trình khảo nghiệm và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, tác phẩm Đường Cách mệnh (1927) đánh dấu một giai đoạn mới trong nhận thức lý luận của Nguyễn Ái Quốc, góp phần phát triển sáng tạo nhiều vấn đề của chủ nghĩa Mác - Lênin, tạo lập tiền đề tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân năm 1930.

Ban tổ chức ra mắt sách song ngữ Việt - Nga “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga"

Hội thảo quốc tế "Từ Đường Cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc" không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn khẳng định sức sống trường tồn, giá trị thời đại, tầm ảnh hưởng quốc tế sâu rộng của di sản Hồ Chí Minh. Từ tác phẩm Đường Cách mệnh năm 1927 của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV là một dòng chảy lý luận và thực tiễn hết sức phong phú, sinh động, phản ánh quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

GS-TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhấn mạnh: Tác phẩm Đường Cách mệnh là cơ sở lý luận, đồng thời là định hướng quan trọng để chúng ta xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Định hướng cho chúng ta trong việc tiếp tục hoàn thiện đường lối, lý luận về đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và là định hướng cho chúng ta trong việc đẩy mạnh, tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

PGS-TS Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nhấn mạnh, trong kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam, Đường Cách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là một tác phẩm có giá trị đặc biệt, đánh dấu bước chuyển biến căn bản trong nhận thức và tư duy chính trị về con đường cách mạng của dân tộc Việt Nam ở những thập niên đầu thế kỷ XX. Không chỉ là cuốn sách lý luận đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, tác phẩm còn đặt những viên gạch nền móng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Các tham luận tại hội thảo đã khẳng định, hành trình từ Đường Cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới là một dòng chảy lý luận biện chứng, nhất quán giữa kiên định và đổi mới. Những giá trị cốt lõi về vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của nhân dân và ý chí tự lực, tự cường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra chính là "ngọn đuốc" soi đường để dân tộc Việt Nam tự tin vươn mình, khẳng định vị thế trên trường quốc tế vào giữa thế kỷ XXI.

(NLĐO) - Nội dung tác phẩm "Đường Kách Mệnh" có giá trị trường tồn trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua mọi thời đại

