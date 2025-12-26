HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phường Xuân Hòa giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hạn

CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Đảng bộ phường Xuân Hòa, TPHCM đặt trọng tâm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân trong giai đoạn tới

Sáng 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, thảo luận các giải pháp trọng tâm và thống nhất phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2026.

Phường Xuân Hòa giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hạn - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 4

Nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, cho biết toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị phường đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, bức tranh kinh tế - xã hội của phường Xuân Hòa trong năm qua ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 10,57%; 751 doanh nghiệp mới được thành lập; tổng thu ngân sách đạt 102% dự toán. 

Công tác chỉnh trang, phát triển đô thị được chú trọng, với gần 500 m² mảng xanh đa tầng được hình thành, góp phần cải thiện diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường.

Cùng với đó, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao. Phường đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, lễ hội quy mô, tổ chức thành công lễ hội Đua ghe ngo, Giải chạy bộ, Lễ hội Thắm tình hữu nghị Việt - Lào, ra mắt sản phẩm du lịch "Xuân Hoà: Dáng xưa trong phố mới" thu hút đông đảo người dân tham gia. Phường thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hoà thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định. "Hội nghị này là dịp để Ban Chấp hành đánh giá khách quan, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, tạo nền tảng cho giai đoạn tới" - bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh.

Phường Xuân Hòa giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hạn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Phát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa, báo cáo nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác năm 2026

Tập trung chuyển đổi số trong giải quyết công việc

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Phát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hoà, báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trong năm tới, phường sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng gắn với hoạt động điều hành của chính quyền.

Trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là năng lực tham mưu, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết công việc.

Phường Xuân Hòa giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hạn - Ảnh 3.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ 4

Cũng tại hội nghị, báo cáo về cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2025, bà Lương Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, cho biết 100% trong tổng số 10.730 hồ sơ hành chính được giải quyết đúng và trước hạn. Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt hơn 91%, tỉ lệ số hóa hồ sơ gần 100%. Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 91,54 điểm, xếp loại xuất sắc.

Phường Xuân Hòa giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hạn - Ảnh 4.
Phường Xuân Hòa giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hạn - Ảnh 5.
Phường Xuân Hòa giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hạn - Ảnh 6.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa khen thưởng các Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025


