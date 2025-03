Từ game show đến màn ảnh rộng

Theo trang Box Office Vietnam, đến nay, phim thu được hơn 12,3 tỉ đồng và vẫn còn đang chiếu ở các rạp.

Đây là tác phẩm nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ, là phim tài liệu âm nhạc có lượt đặt vé trước giờ khởi chiếu cao nhất với hơn 45.000 vé (gồm vé thường và vé mua theo coupon chưa quy đổi). Ngoài việc tái hiện trên màn ảnh rộng những khoảnh khắc tuyệt đẹp tại 4 đêm nhạc ở TP HCM và Hà Nội trong năm 2024, phim còn mang đến những khía cạnh chân thật và gần gũi của các "anh trai" sau ánh hào quang sân khấu.

Dù cũng có những ồn ào, tranh cãi trái chiều về các "suất chiếu mù", về sự so sánh thời lượng lên sóng giữa người hâm mộ các thần tượng khi phim ra rạp nhưng bản thân các "anh trai" lẫn khán giả nhìn chung đều thích thú với phim. Khán giả được nhớ lại những kỷ niệm, được nghe nỗi lòng từ các thần tượng, còn các "anh trai" thì được bộc bạch với khán giả…

"Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng" là phim chiếu rạp đầu tiên được phát triển từ một chương trình giải trí về âm nhạc là "Anh trai say hi". Năm 2024, chương trình quy tụ 30 nam nghệ sĩ trẻ, được gọi là các "anh trai", ra mắt khán giả. Họ đã cùng trải qua quá trình hoàn thiện và nâng cấp bản thân qua từng vòng thi để có cơ hội xuất hiện trong đội hình nhóm nhạc chiến thắng. Được khán giả đón nhận nhiệt tình, nhiều ca khúc trong chương trình lan tỏa mạnh.

Cảnh trong “Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Sau khi chương trình kết thúc, nhà sản xuất tiến hành sự kiện "Anh trai say hi - concert 2024" với 4 đêm diễn thu hút lượng khán giả đông đảo. Thừa thắng xông lên, họ cho ra mắt phim tài liệu âm nhạc và chứng minh rằng nếu một game show âm nhạc tạo được độ lan tỏa thì việc mở rộng hệ sinh thái sang đêm nhạc rồi đến màn ảnh rộng là hoàn toàn khả thi.

Một hành trình mới mở ra hướng phát triển cho game show âm nhạc ở thị trường Việt tại thời điểm nhiều chương trình đang dần bão hòa, thiếu sức hút với khán giả. Để làm được điều này, nhà sản xuất phải có đội ngũ sáng tạo, có kế hoạch trước để có thể đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu giải trí của cộng đồng. Bởi lẽ, nếu chậm trễ, thời gian khai thác cách nhau quá xa, nguồn nhiệt từ chương trình giảm sút, phim tài liệu âm nhạc sẽ khó thu hút được khán giả vốn háo hức được khám phá thêm hình ảnh, thông tin về những nghệ sĩ mình yêu thích.

Trong thời điểm các phim tài liệu âm nhạc Việt Nam còn ít ỏi thì sự bổ sung nguồn cung từ các chương trình như "Anh trai say hi" đã góp phần làm tăng sự đa dạng, đáp ứng nhu cầu giải trí của cộng đồng. Đây là điều mà các nhà phát hành phim cũng đang mong đợi để kéo khán giả trẻ đến rạp. Nhiều người kỳ vọng thời gian tới, sẽ có thêm nhiều sản phẩm hay từ game show được thể hiện trên màn ảnh rộng.