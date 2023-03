Báo Người Lao Động thực hiện hàng loạt chương trình tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 18-3, Báo Người Lao Động phối hợp với Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức các chương trình gồm: Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo", chương trình "Trái tim Miền Trung" nhằm hỗ trợ, động viên đồng bào chiến sĩ, học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" dành tặng ngư dân, chiến sĩ và đồng bào tỉnh Quảng Trị 25.000 lá cờ tổ quốc. Trong đó, trao 10.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Triệu lá cờ cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân; 10.000 lá cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" và trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho Tỉnh đoàn Quảng Trị để thực hiện công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Triều)

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao tặng 25.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Hoàng Triều)

Dịp này, Ban Biên tập Báo Người Lao Động phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 50 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đến các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị.

Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sáng lập và đang được Báo Người Lao Động quản lý.



Báo Người Lao Động trao tặng LĐLĐ tỉnh Quảng Trị 42 triệu đồng, trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị 100 triệu đồng từ chương trình "Trái tim miền Trung" nhằm chia sẻ, động viên các hộ gia đình nghèo, công nhân gặp khó khăn trên địa bàn.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao cờ Tổ quốc cho các đoàn viên thanh niên (Ảnh: Hoàng Triều)

Lãnh đạo Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc cho đoàn viên thanh niên (Ảnh: Hoàng Triều)

Phát biểu tại chương trình, ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - cho hay tính đến nay, chương trình "Tự hào Cờ Tổ quốc" đã trao tặng tỉnh Quảng Trị tổng cộng 39.000 lá cờ Tổ quốc. Như vậy, Quảng Trị là một trong những tỉnh được nhận số cờ từ chương trình nhiều nhất trên cả nước

"Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phối hợp cùng các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị trao đến tận tay bà con ngư dân, các chiến sĩ biên phòng và đồng bào sống dọc theo đường biên giới trên bộ của tỉnh để góp phần vào việc lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, xây dựng thêm những công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần góp phần lan tỏa, khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc" -Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết.

Báo Người Lao Động trao 100 triệu đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị (ảnh: Hoàng Triều)

Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và LĐLĐ tỉnh (ảnh: Hoàng Triều)

Ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đánh giá cao tính hiệu quả, ý nghĩa của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cũng như các chương trình khác do Báo Người Lao Động thực hiện.

"Những lá cờ Tổ quốc sẽ cùng ngư dân bám biển, được tung bay trên các vùng biển, vùng núi, những công trình quan trọng để thể hiện vị thế, lòng tự hào cũng như nỗ lực của mỗi người dân Quảng Trị khi tỉnh nhà ngày càng đổi mới phát triển. Các chương trình của Báo Người Lao Động gần như trùng khớp với chính sách an sinh của tỉnh nhà. Do vậy, chúng tôi rất mong sự đồng hành của Báo Người Lao Động nhằm hỗ trợ, động viên Quảng Trị có những chính sách an sinh hiệu quả hơn nữa" - ông Đào Mạnh Hùng chia sẻ.